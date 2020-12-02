首批表态，小米 / OPPO / vivo / 一加 / realme / 魅族等 14 家厂商将推骁龙 888 手机

IT之家 12 月 1 日消息 高通在 2020 骁龙技术峰会上正式发布了骁龙 888 旗舰平台处理器，将支持下一代旗舰智能手机。提供完全集成式的 5G 调制解调器。在技术峰会上，高通宣布，包括华硕、黑鲨、联想、LG、魅族、摩托罗拉、努比亚、realme、OnePlus、OPPO、夏普、vivo、小米和中兴在内的安卓智能手机OEM厂商都在研发基于骁龙 888 的智能手机。

小米雷军表示，“全新的旗舰手机小米 11 将是首批发布的搭载骁龙 888 移动平台的终端之一，这将是一款充满着诸多硬核科技的尖端产品。”

OPPO 副总裁、全球销售总裁吴强表示，“OPPO 将在 2021 年第一季度推出首批搭载骁龙 888 的旗舰智能手机，对此我们无比期待。我们相信，下一代 Find X 系列将为全球用户带来无与伦比的全新体验。”

vivo 执行副总裁、首席运营官胡柏山表示：“vivo 品牌和 iQOO 品牌很快就将推出搭载全新高通骁龙 888 5G 移动平台的手机产品。在全新骁龙 888 的加持下，vivo 和 iQOO 的旗舰产品也将会为消费者带来更出色的影像拍照能力、更强悍的电竞体验，以及高速便捷的 5G 连接与更多智慧功能。”

realme 创始人、CEO 李炳忠表示：“realme 会在第一时间推出搭载高通骁龙 888 移动平台的旗舰 5G 产品。凭借着强大的性能和顶级的 5G 能力，骁龙 888 成为全新旗舰的强大引擎，并为产品的研发提供了更多的想象空间。”

黑鲨科技联合创始人兼 CEO 罗语周表示：“黑鲨将在 2021 年第一季度推出首批搭载高通骁龙 888 5G 移动平台的黑鲨新品。”

中兴通讯副总裁罗炜表示：“2021 年，中兴将再次携手高通技术公司，采用高通骁龙 888 5G 移动平台，发布新一代旗舰产品，共同见证科技与美学碰撞的巅峰之作，为用户带来划时代的产品体验。”

努比亚技术有限公司高级副总裁余航表示：“凭借高通骁龙 888 移动平台的强劲性能，结合努比亚独创的散热架构，会令 2021 年努比亚及红魔的全新终端，持续成为用户钟爱的性能之王，让我们的用户获得更为极致性能体验。”

华硕移动业务部门总经理 BryanChang 表示：“即将推出的 ROG 游戏手机将搭载骁龙 888，这将成为我们与高通技术公司坚实合作关系的重要里程碑。”

骁龙 888 采用 1 x 2.84GHz (ARM 最新 Cortex X1 核心)+3 x 2.4GHz (Cortex A78)+4 x 1.8GHz (Cortex A55)，GPU 为 Adreno 660，采用 X60 5G modem 基带，支持 WiFi 6E、Bluetooth 5.2。

IT之家获悉，骁龙 888 将采用高通骁龙 X60 调制解调器，该调制解调器采用 5nm 工艺，以获得更好的功率效率，并改善 5G 载波聚合，跨毫米波 mmWave 和 6GHz 以下频段的频谱。支持全球多 SIM 卡，支持 SA 独立、NSA 非独立和动态频谱共享。

骁龙 888 搭载第六代 AI 引擎（在 “重新设计的”高通 Hexagon 处理器上运行）和第二代传感中枢，达到 26 TOPS。在游戏方面，高通将推出第三代骁龙 Elite Gaming，支持 144fps 游戏，桌面级渲染。

高通预览了骁龙 888 将实现的新摄影功能，包括由于更新的 ISP，支持更快的十亿像素级处理速度，用户能够以每秒处理27亿像素的速度拍摄照片和视频，即每秒捕获120帧且每帧都是1200万像素，高通表示，在图像处理方面比上一代快了 35%。