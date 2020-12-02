京东物流回应黑色肃穆「京尊达」：最庄重仪式是交付信任，但还需要更多色彩

IT之家12月2日消息 近期，京东的京尊达小哥因身着西装、戴白手套为用户提供专人、专车的配送服务在微博上 “火了”。京东官方称早在 2017 年，“京尊达”就已经上线，2019 年，“京尊达”全新升级，只要你购买京东自营全部品类商品（大件、生鲜除外），在下单提交页面选择 “京尊达”，都可以享受到京尊达服务。

近期，京东物流官方进行了详细回应，仪式感是我们每一个人柴米油盐生活里的庄重时刻，是一种选择，也是一种态度，而对于我们来说，最庄重的仪式是交付信任！ 不过有网友说黑色略显肃穆，其实京尊达小哥还有圣诞版、春节版等等装扮，但大家说得对，京尊达服务还需要更多色彩！即日起至12月10日，面向全国征集升级“京尊达”服务的好建议。

京东物流表示，我们既有京尊达小哥、也有小姐姐，颜值在线，小哥平均身高180cm+、穿正装、开新能源车，为大家在日常生活或是各类节日进行心意送达时提供一个有“仪式感”的选择。根据统计，使用京尊达的消费者中白领最多，送得最多的是电脑数码、奢品箱包、美妆护肤等，这些年来，京尊达小哥不仅送出过价值超过30万的爱彼手表，也送过一袋大米，还曾“打飞的”跨越2000公里耗时8个小时送去重要文件。

IT之家了解到，现在，京尊达支持北京、上海、广州、深圳、成都、沈阳、武汉、西安、杭州 9 个城市的配送。消费者购买绝大多数京东自营商品的时候可以选择使用京尊达服务。