个人所得税 App 开放确认 2021 年度专项附加扣除，可一键带入

IT之家 12 月 2 日消息 个人所得税 App iOS 版和安卓版近期迎来 v1.5.5 更新，更新日志显示，12 月 1 日开放确认下一年度专项附加扣除入口，将可继续享受的专项附加扣除信息批量迁移至 2021 年；可对异议申诉结果申请复核，并在处理结果中可查看反馈结果和复核结果。

根据政策要求，专项附加扣除的信息需要纳税人每年都提交一次，2021 年需要享受专项附加扣除的纳税人，需要进行确认或者重新采集。

IT之家提醒，个人可以先将 “个人所得税”App 更新至最新版本，重新登陆专项扣除页面，对子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人等信息进行确认或修改。

确认专项附加扣除前需要注意

2021 年专项附加扣除信息若无变动，只需在 2020 年基础上确认即可。若未及时确认，那么已填报的有效扣除信息会自动延长至 2021 年。

新的纳税年度开始，子女教育的扣除比例、住房贷款利息的扣除方式、赡养老人分摊比例可以更改，但是年初都要确认好，否则 2021 年一个纳税年度不能变更。

以下几种情况需要修改专项扣除信息