菲律宾 Now Telecom 选择诺基亚部署 SA 5G

Now Telecom 选择诺基亚为其设备供应商以部署一张独立组网（SA）5G 网络，这家菲律宾运营商准备在全国范围推出固定无线接入（FWA）及移动服务。

Now Telecom 母公司，Now 的首席执行官兼总裁梅尔 · 维拉德（Mel Velarde）表示，其战略是利用 5G FWA 将现有的可保障的服务扩展到高端市场，并通过移动服务将服务对象扩展至消费者。

维拉德表示，在没有旧有网络包袱和诺基亚作为合作伙伴的情况下，该公司有信心其 SA 网络 “将在竞争中脱颖而出”。

这家新进入者目前为企业提供固定和无线宽带，以及云服务。9 月中旬，它获得了经营许可的延期，在 3.5GHz 频段内它拥有 20MHz 频谱。

诺基亚菲律宾地区经理安德鲁 · 科普（Andrew Cope）表示，很高兴支持 Now Telecom 实现 5G 的全面愿景，并指出 SA 的高速、低延迟和边缘计算将增强业务流程，并为消费者带来新的应用和利益。

Now Telecom 被要求在两年内在网络上投资 63 亿比索（C114 注：约合 1.31 亿美元）。2019 年，它与 Aboitiz InfraCapital 和 Frontier Tower Associates Management 等公司达成了塔站共享协议。