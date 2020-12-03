《赛博朋克 2077》发售临近，官方恳请玩家不要泄露游戏内容

IT之家 12 月 3 日消息《赛博朋克 2077》已经泄露，11 月，一个 PS4 版本的游戏在网上流出，并且时长达 20 分钟视频被放在网上。但随着上市日期越来越近，已经有玩家提前收到了游戏，出现更大规模泄露的可能性不断增加。面对这种情况，CD Projekt Red 今天向玩家发出了警告——不要这么做。

CD Projekt Red 工作室称，“随着我们游戏发售的临近，一些玩家可能因为物流因素提早收到游戏。让全世界的玩家都能在同一时间进入夜之城虽然听上去不容易，但我们始终希望所有玩家都能同步开启一段不受剧透影响的体验。因此，我们在此恳请各位玩家：如果您提前拿到了游戏，请不要在北京时间十二月九日晚上七点之前和他人分享游戏的相关内容。我们会请暴恐机动队（您知道，就是那些让内容消失的人）出动，来清理提前发布的东西。在此之后，我们希望您可以畅畅快快去玩，开开心心分享（仍要注意剧透礼节）。我们夜之城见！”

据悉，线上的数字版的解锁时间有着严格的控制，但为了游戏能够全球同步发售，线下实体店需要更多时间铺货，这也导致控制成千上万家零售店同时销售游戏是几乎不可能完成的任务。

IT之家了解到，《赛博朋克 2077》将于 12 月 10 日发售。