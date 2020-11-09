【IT之家开箱】一加 8T 赛博朋克 2077 限定版图赏：黑客、硬核

IT之家11月9日消息 11月2日下午，一加正式发布了一加 8T 赛博朋克 2077 限定版手机。一加 8T 赛博朋克 2077 限定版配备 12GB 内存与 256GB 机身存储，售价 3999 元，11月11日零点限量开售。现在IT之家拿到了这款一加 8T 赛博朋克 2077 限定版手机，为大家带来开箱图赏。

一、开箱

一加 8T 赛博朋克 2077 限定版外包装采用标志性的Cyberpunk 2077游戏Logo和ONEPLUS Logo，真正的盒子是里面的黑色本体。一加还选取游戏中标志性的视觉元素，制作六款限定徽章，每部手机包装盒内都会随机附赠一枚。

一加 8T 赛博朋克 2077 限定版手机拥有定制夜光手机壳。说明书也是海报，海报上印刷有赛博朋克 2077 标志性视觉元素 “螳螂臂”。

二、外观设计

一加 8T 赛博朋克 2077 限定版手机拥有轻薄机身，配备三段式按键，采用全新 CMF 设计。

在手机背面，一加将其分成了上、中、下三个部分，采用了三种工艺，包括上层 “全景视窗”、中层 “特殊的雪花 AG 玻璃”，以及底层的 “锻造碳纹理”等三段后盖。

一加 8T 赛博朋克 2077 限定版手机搭载了一加有史以来定制程度最深的系统：动态壁纸使用了游戏中的精神象征——武侍乐队的 logo 进行创作 ；系统应用图标重绘，采用了鲜艳的霓虹色；通知光效模拟了霓虹灯通电时的闪烁效果；指纹解锁动效对应游戏中的义眼扫描；充电动画模拟黑客骇入的过程。

听觉方面，一加结合游戏音效定制了新的系统音效，还与 CDPR 共同创作了有辨识度的音乐作为铃声和闹钟。其中，《Wake Up Samurai》拥有复古合成器的音色与硬核摇滚的风格。音效工程师同时专门针对手机的音腔调整了音色。

这款手机还拥有 “夜之城”、“加州北部”两款定制滤镜，分别体现了赛博朋克 2077 游戏中夜之城的白天和黑夜。这两套滤镜也可以用来录制视频，一加在视频滤镜中还模拟了游戏中义眼的效果，画面边缘有轻微的色差，外加动态的 Glitch 效果。