谷歌开始允许员工在公司举行户外会议

北京时间 12 月 3 日消息，谷歌公司已经开始允许员工在公司园区举行亲身参加的户外会议，该公司准备在明年让其员工返回办公室。

谷歌发言人表示，公司开始在园区草坪和其他当局允许的区域举行保持社交距离的现场会议，也就是所谓的 “现场参加的户外会议”(onsite off-sites)。谷歌称，此举旨在让疫情期间新招聘的员工融入公司，在重要线下项目上展开协作。谷歌此前已经要求大部分员工在家办公。

“当工程团队负责人想要展开协作，为明年制定产品计划或者提出一个新概念时，他们通常会去户外寻找不受打扰的时间，”谷歌云部门 CEO 托马斯 · 库里安 (Thomas Kurian)本周在《财富》头脑风暴大会上称，“但是现在，大家都不在公司了，你该如何把员工聚在一个更为实际的空间里呢？”

库里安称，和线上开会相比，亲身参加的户外会议能够让团队近距离接触，公司已经看到这非常有助于提高部分团队的凝聚力，尤其是新员工与他们的上司会面。

谷歌称，并非只有谷歌云部门举行这样的会议，这是一项公司范围内的努力。

当疫情暴发时，谷歌是第一家要求员工居家办公的主要科技公司，现在正试验逐步和安全地让员工返回园区。谷歌允许员工一直居家办公，直到 2021 年夏天。今年 9 月份，在发现大多数员工想要在部分时间返回公司办公后，谷歌 CEO 桑达尔 · 皮查伊 (Sundar Pichai)表示，公司将尝试 “混合式”居家办公模式，包括重新安排办公室布局。

谷歌母公司 Alphabet CFO 鲁斯 · 波拉特 (Ruth Porat)上周表示，复工计划要比让员工居家办公复杂得多，但是公司希望保持协作精神。

谷歌现在采取局部复工策略，这和开始让员工居家办公时一样。“全球部分地区已经基本恢复正常，其他地区则依旧受疫情影响。我们并没有制定一个全球政策，而是一直适应性地允许不同城市和国家的业务负责人在许多方面自主做决定，因为员工都是在当地环境下工作的。”