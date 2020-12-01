谷歌 PLAY 年度最佳出炉：《原神》拿下最佳游戏

IT之家 12 月 1 日消息 谷歌今天宣布了其 2020 年最佳奖项，最受欢迎的睡眠应用程序 Loona 赢得了 2020 年 “最佳应用程序”的称号，《原神》则拿下最佳游戏。

Google Play 2020 年最佳奖项

最佳应用：

《Loóna: Bedtime Calm & Relax》

最佳游戏：

《原神》

IT之家了解到，《原神》是由中国大陆游戏开发商米哈游开发、基于抽卡的免费、奇幻开放世界冒险动作角色扮演游戏，已于 2020 年 9 月 28 日发行。游戏平台包括 Android、iOS、Microsoft Windows、PlayStation 4 以及任天堂 Switch。原神系列是由米哈游在崩坏系列之后制作以及发行的首个游戏。

在一个被称作 “提瓦特”的世界，被神明选中的人将被授予引导元素力量的 “神之眼”，这些人被称为 “原神”。玩家将扮演 “旅行者”与性格各异、能力独特的同伴们一起冒险旅行，并发掘 “原神”的真相。玩家可以选择扮演旅行者中的哥哥或者妹妹，寻找自己失散的唯一亲人。

游戏为开放世界地图，玩家可以透过攀爬、游泳、滑翔等移动手段来探索各式各样的遗迹和地形。玩家一次可以选择四名角色参与战斗，随着故事的推进和完成任务，将可以解锁最多 30 位角色。每个角色都有两种技能，普通技能和必杀技，前者只要招式的冷却时间结束就可以发动，必杀技的施放需要累积元素能量。