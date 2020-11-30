Win 10 上 Chrome 浏览器黑暗模式迎来改进：滚动条终于变黑

IT之家 11 月 30 日消息 Windows 10 和 Chrome 的黑暗模式让眼睛在夜间浏览网页时体验更好，虽然谷歌 Chrome 的黑暗模式很好，也遵循 Windows 10 的主题偏好，但其只改变了浏览器顶层用户界面的颜色。

谷歌正在为 Windows 10 和 macOS 上的 Chrome 浏览器开发一个新的更新，将为几乎每个界面角落添加黑暗主题，该更新将对包括滚动条在内的更多元素应用深色主题。

此前滚动条总是显得很浅，即将推出的 “FormControlsDarkMode”功能允许 Web 页面指定滚动条是否应该遵循系统的主题。

在一个新的提交中，谷歌表示，他们现在正在更新 WebUI，完全支持黑暗模式。该功能已经在 Chrome Canary 中上线，用户可以通过在命令行中添加以下代码进行测试。

-enable-features=WebUIDarkMode,CSSColorSchemeUARendering(暗黑模式)。

- 强制暗模式

谷歌还更新了浏览器的所有内部页面，包括设置、书签、历史页、新标签页和 PDF 打印屏幕。

微软也在帮助谷歌对 Chrome 进行黑暗模式的改进。例如，该公司修复了一个问题，即使改变 Windows 10 的主题偏好，页面上的滚动条也会保持旧的配色方案。

新的设计应该会在明年与 Chrome 88 一起上线，可能会在加入稳定版之前经历一些变化。谷歌似乎还在进行另一项更新，当浏览器处于黑暗模式时，将对搜索结果应用黑暗主题。

此外IT之家了解到，作为微软开发的新项目的一部分，谷歌 Chrome 浏览器有望在明年获得新的滚动改进。