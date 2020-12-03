国行版索尼 PS5 有望 12 月 18 日发布：登港服账号无需备份

月前，索尼官方终于开始向全球各地陆续发售全新的 PS5 游戏主机，但由于全球疫情的影响，索尼各代工厂都遇到生产工作停滞，产能严重不足，导致 PS5 在发售后 “一机难求”的景象较历代机型都更为激烈，甚至部分市场至今未正式上市开售，其中就包括国内玩家望眼欲穿的国行版本。现在有最新消息，近日有网友在网络上曝光称，国行 PS5 将于 12 月 18 日正式公布。

据网友最新晒出的信息显示，万众期待的国行 PS5 将于 12 月 18 日正式公布，并将于明年 1 月 21 日发售。同时从同步放出的所谓的 “发售细则”来看，索尼中国官方网站、京东、天猫店预购 PS5 需要用户提供手机号、姓名、地址、身份证号后四位，原则上一名玩家只能预购一台。另外，还有消息人士透露，国行 PS5 光驱版能成功登陆港服账号，还可以玩全区版本的光盘游戏，而先上市的国行主机暂时只有光驱版。

其他参数方面，PS5 系列提供光驱和无光驱数字版两个版本，搭载 AMD 定制 8 核 Zen 2 CPU 3.5GHz (支持变频)。显卡为 RDNA2 架构的 AMD 定制款 GPU，频率最高 2.23GHz，支持每秒 10.28 万亿次浮点运算，支持 120Hz/8K 输出、3D 音效等，并可以直接向下兼容 PS4 游戏。此外，公司 CEO Jim Ryan 还确认，在向下兼容的数千款 PS4 游戏中，“99%”的游戏可以在 PS5 上游玩，而 PS4 接下来的预计寿命最长为 4 年。

据悉，国行 PS5 将于 12 月 18 日正式公布，并将于明年 1 月 21 日发售，目前还不清楚国行 PS5 的售价会是多少，不过可以预想的是，该机在发售后的一段时间内必然仍将处于一机难求的状态，相比额外的高昂加价，恐怕能不能买到才是最大的难题。