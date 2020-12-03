马斯克曾评价 “相当不错”，大众电动车 ID.3 创世界纪录：连续行驶 28198 公里

显而易见的是，当前汽车向电动化转型已经是大势所趋了。看着特斯拉在全球电动市场攻城略地，作为燃油车的霸主，大众汽车自然不会像日系车中的丰田、本田一样无动于衷，也推出了来自全新 MEB 平台的 ID 系列车型。

当前，大众首款量产发售的 ID 系列车型是 ID.3，该车已经在欧洲交付上市，并且在一些欧洲国家，还取代了特斯拉 Model 3 的地位，成为当地的销冠电动车。

为了给 ID.3 带来更多的名气，大众也对其进行了一系列的测试与赛事挑战活动。日前，我们于外媒了解到，大众汽车对外表示，在过去两个月的时间里，由 Rainer Zietlow 和 Dominic Bruner 驾驶的大众汽车 ID.3 完成了在德国的耐久测试。

同时，其创下了一项世界纪录，成为在单一国家连续行驶时间最长的电动车。测试车是一辆大众汽车 ID.3，其搭载 77kWh 电池，WLTP 续航 549 公里，该版本车型将于 2021 年春季发售。

而在为期两个月的马拉松式测试中，行驶里程累计长 28198 公里。其百公里综合电耗为 19kWh，单次最大续航里程 420 公里。

在整个测试过程中，车辆均在德国境内行驶，在 652 个快速充电站以及 865 家大众汽车经销商处的充电设备进行充电。此举是测试环节的重要部分，电动车基础设施、充电情况以及相关问题都会被记录。

售价方面，在德国本土市场，搭载 58kWh 电池的 ID.3，其补贴前售价为 35,575-44,810 欧元（约 28.8 万元 - 36.3 万元人民币）；77kWh 电池补贴前售价为约为 33-37 万元。

与特斯拉 Model 3 相比，大众 ID.3 性价比优势不够明显。但是由于特斯拉在欧洲仍是进口车，而大众 ID.3 则有本土优势，价格上也更有优势。

不过一旦德国的特斯拉柏林工厂投产，特斯拉在欧洲市场的销量，势必会大幅增加。届时特斯拉的 Model 3 才算是真正和大众 ID.3 正面同台竞争。

此外，值得一提的是，在今年 9 月 3 日，特斯拉 CEO 埃隆马斯克飞赴德国柏林，考察选址在当地的 GF4 超级工厂建设情况。

大众董事长迪斯亲自率队迎接，并邀请马斯克试驾大众 ID.3，迪斯则坐在副驾陪同，经过了简单的驾驶后，马斯克表示，对于一辆非运动定位的汽车，相当不错（pretty good）。