特斯拉和大众竞相开发 20 万元内电动车

特斯拉和大众汽车竞相开发小型和低价的电动汽车产品，越来越多的消费者有望能够用得上新能源汽车。现在，这两家公司都在开发起价在 2.5 万美元至 3 万美元（20 万元人民币以内）的电动汽车产品。

目前，在有关电动汽车的调查中，电动汽车新产品的价格一直是影响消费者购买力的最重要因素之一。许多高端电动汽车的售价不比豪华燃油汽车低。

不过现在，电池的改进开始让汽车制造商能够在提高性能的同时，也将成本和售价降了下来。特别是电动汽车的续航里程获得进一步提高。这些将会刺激更多的消费者购买和使用电动汽车。

特斯拉和大众都已经宣布了电动汽车新产品计划，将使得他们的入门款电动汽车起价在 2.5 万美元到 3 万美元之间。

今年 9 月份在电池日上，特斯拉曾宣布，它将制造一辆小型电动汽车，配备的新电池技术，起价为 2.5 万美元。

特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）当时表示，“特斯拉将制造一款具有吸引力的电动汽车，其起始售价为 2.5 万美元，它还是全自动车型。”

马斯克还表示，这款电动汽车大约在三年内上市。特斯拉已经在增加全新电池的生产。

面对特斯拉公司在电动汽车市场大踏步的迈进，大众汽车也在跟进，并且将竞争着力点瞄向了小型电动汽车产品。

近日报道称，大众新制定了一个 “小型纯电动汽车（BEV）”计划，起始售价在 2.4 万美元至 3 万美元。

路透社报道称，“按照 “小型纯电动汽车计划”，工程师们正在开发一种如大众 polo 大小的纯电动汽车，其售价将在 2 万欧元至 2.5 万欧元（约合 2.4 万美元至 3 万美元）之间。”

不过，大众并没有提及上市日期。媒体称，可能最早在 2023 年推出。

目前，大众正致力于削减成本和资本支出，其中包括在巴西进行新一轮裁员。该公司的计划是，南美和美国市场在明年实现盈亏平衡。虽然新冠病毒疫情仍在全球流行，但大众的销量并未减少，这得益于市场对 “高尔夫”和 “帕萨特”车型需求的激增。

市场预计大众品牌在今年第四季度和 2021 年的市场份额将提升，大众已经将其明年全球市场份额目标，从此前的 8.1% 提高到 8.6%。

大众最近推出了 ID.3 电动汽车，售价大约 3.4 万美元。不过，该款产品还没有在美国销售。该款产品尺寸与大众高尔夫相当，而大众 Polo 的尺寸相比更小。