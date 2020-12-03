江淮大众正式更名大众安徽：旗下拥有思皓新能源汽车

12 月 3 日消息，日前，江淮汽车发布公告称，大众中国投资对江汽控股的增资和大众中国投资、江淮汽车对江淮大众的增资事项已完成工商登记变更，其中，江淮大众汽车有限公司更名为 “大众汽车（安徽）有限公司”。

受此消息影响，江淮汽车今日涨停，报 10.65 元，目前总市值约 201.64 亿元。

公告内容显示，2020 年 11 月 25 日，公司发布《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于江淮大众合资合作事项的进展公告》，大众中国投资已 就该两份投资协议项下的交易向具有前置申报义务的相关国家的反垄断审查部门提交反垄断审查申报，截至 2020 年 11 月 23 日，大众中国投资已在相关国家就该项目取得了反垄断审查部门的批准。

截至公告披露日，双方已于 2020 年 12 月 2 日按照协议约定出资，其中，大众中国投资对江汽控股增资人民币 2,382,732,197 元，大众中国投资对大众汽车（安徽）有限公司首期增资人民币 1,609,560,932 元，江淮汽车对大众汽车（安徽）有限公司首期增资人民币 82,525,069 元，两项交易已完成交割。大众中国投资成为本公司控股股东江汽控股的股东，持有江汽控股 50% 的股权，安徽省国资委持有江汽控股 50% 的股权并仍控制江汽控股。大众中国投资持有大众汽车（安徽）有限公司 75% 股权，本公司持有大众汽车（安徽）有限公司 25% 股权。