中国广电曾庆军：未来 5G 手机可免费接收电视节目，无需流量

12 月 3 日下午消息，在今日举行的 700MHz 技术与产业应用研讨会上，中国广播电视网络有限公司副总经理曾庆军发表演讲。

2019 年 6 月，中国广电与原有的三大运营商一起获得了 5G 商用牌照。曾庆军表示，中国广电如何与传统三大运营商避免同质化竞争，形成差异化发展，是一个重大课题。中国广电找到的突破点是：5G NR 广播。

他介绍，5G NR 广播不改变 5G 的传输层现有的体系，利用 5G 现有的 NR 信道进行 5G 的网络，让所有 5G 的终端都能收到用 5G 方式播的数字电视，不用担忧流量和网络拥堵问题。他举例称，比如即将到来的冬奥会，能不能让所有具有 5G 功能的手机看广电播出的电视，而且不是用流量来收。

曾庆军透露，今年 10 月，中国广电已经联合华为等厂商成功进行了 5G NR 广播实验。

接下来，中国广电希望联合产业链上的芯片、标准、设备制造、终端制造等厂商，共同推动国内有线电视行业、无线电视行业，与移动通讯一起走向媒体融合。

中国广播电视网络有限公司技术部副处长李爽表示，7 月工信部发布的《中低频段 5G 系统设备射频技术要求》之后，中国广电组织相关厂商完成我国首批 5G 700MHz 设备的信号准入工作。截止 10 月底核准入网手机超过了 21 款，CPE 和工业模组超过 10 款，700MHz 大频宽基站设备超过了 6 款。

他表示，5G NR 广播技术赋能 700MHz 低频网络，在提升网络使用效率包括处理大并发数据处理能力上，同时能在公共安全、应急通讯，包括实时媒体服务，车联网、物联网等实现业态创新。