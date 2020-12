苹果分享 2020 年 Apple Music 榜单：最受欢迎歌曲是《The Box》

IT之家 12 月 3 日消息 随着 2020 年的即将结束,苹果公司一直在分享一些榜单,包括 App Store 榜单等,现在苹果又分享了 Apple Music 的榜单,公布了 2020 年最受欢迎的歌曲和专辑,以及年内最受欢迎的歌曲前 100 名排行榜。

2020 年最受欢迎的歌曲是 Roddy Ricch 的《The Box》,仅首周全球播放量就达到 1370 万次。最受欢迎的歌曲第二名是 The Weeknd 的《Blinding Lights》,其次是 Tones And I 的《Dance Monkey》和 DaBaby 的《ROCKSTAR》。

IT之家了解到,排名第一的专辑是 Roddy Ricch 的《Please Excuse Me for Being Antisocial》,排名第二的是 Lil Baby 的 《My Turn》。来自 Pop Smoke 的 《Shoot for the Stars Aim for the Moon》位居第三,Lil Uzi Vert 的 《LUV vs. World 2》位居第四,Summer Walker 的专辑 《Over It》是 2020 年的第五张顶级专辑。

来自 Tones And I 的 《Dance Monkey》是 2020 年 Shazamed 被搜索的最多的歌曲,而 Cardi B 的 《WAP》的歌词最常被翻看。来自 SAiNt JHN 的《Roses》、来自 The Weeknd 的《Blinding Lights》、来自 Topic & A&S 的《Breaking Me》和《Ride It》是今年其他 Shazame 搜索最多的歌曲。

Apple Music 应用中的完整排行榜包括 2020 年全球歌曲前 100 名、歌词阅读量最高的前 100 名以及被 Shazamed 搜歌最多的前 100 名,供有兴趣深入了解 2020 年 Apple Music 趋势的网友参考。后两个榜单是今年新增的,而且还有按国家划分的歌曲细分。

IT之家了解到,Apple Music 用户可以通过 Apple Music Replay 功能,查看 2020 年最受欢迎的歌曲和专辑。