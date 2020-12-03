ARM CEO：预计监管机构将对英伟达收购交易进行仔细审查，但交易完成时间不会延长

12 月 3 日消息，据国外媒体报道，英伟达在 9 月 13 日宣布同 ARM 的拥有者软银集团达成了最终稿协议，将以 400 亿美元收购 ARM，收购交易预计在 18 个月左右完成。

在英伟达收购 ARM 这一交易上，ARM 的联合创始人赫尔曼 · 豪瑟明确反对英伟达收购。这一收购交易能否完成，也还存在很大的变数，要得到英国、欧盟、美国等监管机构的批准之后，才能顺利推进。

ARM CEO 西蒙 · 希格斯 (Simon Segars)日前也表示，他预计监管机构将对英伟达 400 亿美元收购 ARM 的交易进行仔细的审查。

虽然认为会经历仔细的审查，但西蒙 · 希格斯仍预计这一交易完成的时间并不会因此而延长，他表示他们仍预计需要剩下的 16 个月来完成交易过程。

在收购交易面临的反垄断监管方面，英伟达 CEO 黄仁勋此前在接受采访时也又被问及，他表示反垄断监管对他们来说没有什么，他们的评估是监管对收购交易是有利的。

根据英伟达 9 月 13 日在官网公布的收购计划，从软银手中收购 ARM，他们将向软银支付 215 亿美元的英伟达普通股，并支付 120 亿美元的现金，包括在协议签署时支付的 20 亿美元。