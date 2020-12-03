Win10X 将登陆 ARM PC

IT之家 12 月 3 日消息 早在 2019 年 10 月，微软就在搭载英特尔处理器的 Surface Neo 上展示了其 Windows 10X 操作系统。微软曾宣布 Windows 10X 将于 2021 年首次登陆单屏设备，但计划发生了变化，有传言称该操作系统将缺乏对 Win32 应用的支持。

Windows 10X 很可能在一两周内进入 RTM（向制造商发布）状态，该操作系统最初将为基于英特尔的电脑准备，但 Windows 10X 也将最终登陆 ARM 电脑。

Windows 10X 不再与任何特定的架构挂钩，OEM 厂商现在可以在采用 ARM 芯片组的 PC 上使用该模块化操作系统，比如高通骁龙或三星的 Exynos。

Windows 10X 将核心操作系统与其他一切分离，也已经过优化，可以在低功耗 CPU 的硬件上运行。英特尔和 ARM 硬件上的 Windows 10X 将支持 PWA、UWP 和微软商店应用。此外，用户还将能够使用 Cloud PC 技术来使用桌面应用。

Cloud PC 是一种基于 Windows 虚拟桌面的技术，它将包括从云端流式传输传统应用的能力，这一“高级”功能将面向企业等子集客户。

目前，ARM 仿真的 Windows 10 存在局限性，不能运行 64 位英特尔程序，而且在多任务处理上也存在问题，但 Windows 10X 可能会通过中低端设备将 “Windows on ARM”在教育细分市场上提升到一个新的水平。

虽然 Windows 10X 获得了对基于 ARM 的硬件的支持，但要想在他们的 ARM 设备中正式实现 Windows 10X，还得看微软的合作伙伴。

IT之家了解到，Windows 10X 不会取代 Windows 10 on ARM 或 Windows 10。明年这三个操作系统将在 PC 上并存，微软希望在任何一个平台上都能提供最佳体验。