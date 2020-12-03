三星 980 PRO 2TB 固态硬盘上架：国内无现货，售价 4599 元

IT之家12月3日消息 今年 8 月，三星发布了其首款 PCIe 4.0 协议 NVME 固态硬盘——980 PRO，接口为 M.2 2280。截止到目前，市售只有 250GB/500GB/1TB 这三种容量。日前在英国购物网站 Scan 上，容量为 2TB 的三星 980 PRO SSD 已经上架，售价￡455.99 英镑，约合人民币 4006 元人民币。该购物网站上目前显示有现货，但是没有销售记录以及评论。

据IT之家了解，国内的京东也上架了 2TB 容量的三星 980 PRO，不过没有现货，目前售价￥4599 元至￥4999 元。三星 980 PRO 1TB 版目前国内售价在￥2500 元左右。

三星 980 PRO 作为其今年的消费级旗舰型号，支持 PCIe 4.0 协议，顺序读取可达 7,000 MB/s，顺序写入可达 5,000 MB/s，4KB 随机读写速度也高达 1,000,000 IOPS。

据IT之家了解，980 PRO 的主控芯片 Elpis，是三星首个基于 ARM 架构的 8nm 制程的新一代主控芯片，功耗更低处理速度更快。该款固态硬盘平均功耗为 6.2W，峰值功耗可达 8.9W。为了保证散热，Elpis 主控采用了镀镍涂层，正反面标签也采用了铜箔材质来辅助散热。值得注意的是，与三星以往的 PR 系列固态硬盘不同，980 PRO 采用的是 TLC V-NAND 闪存颗粒，有着 TurboWrite 写入加速功能。