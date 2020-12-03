AMD Radeon RX 6900 XT 跑分曝光：较 6800 XT 领先 12%

IT之家12月3日消息 AMD 今年的旗舰显卡 Radeon RX 6900 XT 将于 12 月 8 日发布，日前国外网站上曝光了两张 Geekbench 5 的截图，透露出了 RX 6900 XT 的跑分。在 R9-5950X 处理器、X570 主板平台上，OpenCL 成绩为 169779 分，相比 RX 6800 XT 提升了 12%，但是离目前得分最高的英伟达 RTX 3090 还有着不小的差距。

尽管跑分还是明显落后于英伟达的 RTX 3090 的 20 万分，但是根据截图可以看出，RX 6900 XT 的 GPU 核心频率仅为 2.02GHz，并没有达到其加速频率 2250 MHz，以及理论上的超频频率 3.0GHz。

据IT之家了解，AMD Radeon RX 6900 XT 显卡搭载了 16GB GDDR6 显存，位宽 512 GB/s。GPU 核心代号与 RX 6800 XT 相同，都为 Navi 21。核心搭载 5120 个流处理器、80 个计算单元、80 个光线加速器、320 个纹理单元以及 128 个光栅单元，有着 268 亿个晶体管。显卡 TDP 约为 300W 采用 2×8-pin 供电接口，预售价格为￥999 美元，约合人民币￥6553 元。此前根据AMD官方消息，RX 6900 XT 国内零售价为￥7999元。

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