影驰发布 RTX 3060 Ti 显卡：2999 元起，首发还需抢购

IT之家 12 月 2 日消息 今天，影驰发布四款 RTX 3060 Ti 显卡，包括金属大师和黑将系列，售价如下：

影驰 GeForce RTX 3060 Ti 金属大师 OC，售价 3199 元；

影驰 GeForce RTX 3060 Ti 金属大师，售价 3099 元；

影驰 GeForce RTX 3060 Ti 黑将 OC，售价 3099 元；

影驰 GeForce RTX 3060 Ti 黑将，售价 2999 元；

影驰官方海报显示，“刚需尽早抢购，不急就再等等”，这意味着 RTX 3060 Ti 可能像 RTX 3080、3090 系列一样首发供不应求。

以下是新款显卡的官方介绍：

影驰 GeForce RTX 3060 Ti 金属大师 OC

全金属打造的一体式压铸上盖赠与整卡金属流光压身的美貌，还有强固金属背板充满坚实可靠的铠甲力量保护 PCB，背板上有多处折弯设计做点缀修饰，美貌值再度 up，同时，如此清冷的金属外壳也能够很好的辅助散热。

高效散热的寒光星散热系统采用了 3 个 90mm 大风扇，有 11 片经由空气动力学测试的静霜扇叶可以输送强劲顺畅风流，此外，覆盖了显存、核心的大面积铜板底座和 3 根 6mm 镀镍复合热管及时散热、导热，让 GPU 能够持久稳定运行。

影驰 GeForce RTX 3060 Ti 金属大师 OC 整卡尺寸为 318*107*49mm，更为 “轻盈”，兼容性更佳。

影驰 GeForce RTX 3060 Ti 黑将 OC

作为甜品卡 RTX 3060 Ti 系列中的科幻未来武器，影驰 GeForce RTX 3060 Ti 黑将 OC 造型十分吸睛，以刚烈枪械为整卡设计灵感，锻造复古金与沉稳黑为基色的潮流感满分的枪支造型，更有局部枪支图案和枪械纹理作细节上的补充，整卡在枪托架构下仿佛一支铆足了浑身的强悍性能而蓄势待发的手枪。

拥有熊熊劲能的黑焰散热系统有 3 个 90mm 大风扇加持，还有镀镍铜底座紧密贴合 GPU 散热，和 3 根 6mm、一体式散热鳍片传导热量，助力玩家快速出击不掉帧。

影驰 GeForce RTX 3060 Ti 黑将 OC 顶部还有 RGB logo 灯，支持影驰灯控软件控制，轻松点亮信仰。

整卡尺寸 303*116*45mm，对考虑机箱大小兼容性的玩家十分友好。

影驰 GeForce RTX 3060 Ti 金属大师 OC 和影驰 GeForce RTX 3060 Ti 黑将 OC 均搭载了全新 NVIDIA Ampere 架构的 GA104-200 核心，集合了增强版的 RTX 功能和 DLSS2.1 技术，在 1080P、2K 分辨率下，能实现快速渲染游戏画面或创作设计素材，即便是在 4K 分辨率下开启光追技术，也能畅玩多款当下热门大作，轻松加速创意设计工作。

IT之家了解到，英伟达 GeForce RTX 3060 Ti 显卡有 4864 个 CUDA 核心，比 RTX 3070 少 1024 个核心。这两款卡都基于相同的 GA104 GPU，显存配置都是都是相同的 : 8GB GDDR6 256 bit 14 Gbps。