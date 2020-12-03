2020 年电动汽车创富神话：马斯克资产飙升超 1000 亿美元

电动汽车如今已经成为最热门的技术趋势之一，前景越来越被看好。2020 年迄今，电动汽车领域的创业者们财富急剧增加，其中以特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)为首，蔚来、小鹏等公司创始人紧随其后。

彭博亿万富翁指数显示，马斯克的净资产今年涨幅最大，这要得益于特斯拉股价飙升了 580%，几天前他以 1390 亿美元的身家跃升为全球第二大富豪。在电动汽车制造商中，仅次于马斯克的第二大富豪是比亚迪创始人王传福，他的净资产今年增长了两倍多，达到 140 亿美元。

图：2020 年 12 月 1 日，特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克出席在德国柏林举行的阿克塞尔 · 斯普林格奖颁奖典礼

蔚来创始人李斌通过持有这家在美国上市的汽车制造商股份，2020 年的财富增加了 11 倍，是全球 500 大富豪中增长速度最快的。小鹏董事长何小鹏的净资产跃升了 600% 以上。总体而言，彭博指数追踪的电动汽车行业几位高管财富增加了超过 1400 亿美元，其中马斯克 1 个人的净资产就飙升了 1110 亿美元。

这还不包括电动汽车所需的辅助部件公司。例如，电池制造商宁德时代大股东的总资产为 400 亿美元，今年增加了约 230 亿美元。电动汽车制造商 Fisker 联合创始人亨里克 · 菲斯克 (Henrik Fisker)在最近的网络直播中说：“未来汽车最重要的技术是软件和芯片，而不再是硬件。”

传统汽车制造商和零部件制造商也在迎头赶上，但他们的股价有所下跌或仅略有上涨。福特、大众、大陆以及丰田等老牌企业都在寻求转移业务，以遵守更严格的排放法规。其中通用是个例外，该公司的目标是到 2025 年推出 30 款新的电动汽车，这帮助其股价升至三年来的最高水平。

香港 LW 资产管理公司的基金经理安迪 · 黄 (Andy Wong)表示：“全球主要国家始终在鼓励发展电动汽车，将其作为减少碳排放的主要措施，尤其是在疫情爆发后。特斯拉、蔚来和小鹏最近在自动驾驶方面有所改善，这也有助于提高它们的价值。”

除了特斯拉及其主要竞争对手，投资者还押注于该行业有快速增长潜力的新兴公司，让更多人白手起家成为富豪。彭博社汇编的数据显示，菲斯克和 Lordstown Motors 创始人史蒂夫 · 伯恩斯 (Steve Burns)今年通过特殊目收购公司完成上市后，都已成为亿万富翁。受特斯拉加入标准普尔 500 指数 (S&P500)的消息提振，这两家公司在美国上市的股票上个月跃升了 85% 以上。

彭博情报分析师史蒂夫 · 曼 (Steve Man)表示：“电动汽车市场的规模似乎变得更大了，这为较新的、规模较小的参与者创造了更多机会，让他们可以在这块蛋糕上分得一杯羹。”