电动汽车时代石油公司怎么办：建充电桩 + 做零售店

在各国政府和投资者要求温室气体减排的压力下，欧洲主要石油公司在可再生能源领域投入巨资，但苦于找不到合适的商业计划，以向股东提供预期的高回报。然而，这些大型石油公司手中还有另一张 “王牌”，即庞大的加油站网络。

英国石油 (BP)、荷兰皇家壳牌 (Royal Dutch Shell)和道达尔 (Total)都表示，零售领域的食品杂货和零食的利润更高。即使在电动汽车时代，零售点仍将吸引驾驶者停靠。在加油站加油可能只需要几分钟，但电动汽车充电最快也需要顾客等待 10 到 15 分钟。在此期间，他们可以去喝杯咖啡或购物。

图：法国石油巨头道达尔位于波尔多附近的加油站

虽然大型石油公司所谓的销售业务利润低于石油和天然气生产利润，其中包括出售燃料、润滑油、食品杂货和快餐等，但它们的利润率通常更高。

为此，壳牌（Shell）计划到 2025 年将其零售点扩大 20% 以上，囊括全球 55000 个加油站，规模远超在全球拥有 11510 家门店的零售巨头沃尔玛。英国石油公司的目标是到 2030 年将其加油站点扩大近 50%，达到 2.9 万个，并将其电动汽车充电桩提高到 7 万个。道达尔计划到 2025 年将其在欧洲的电动汽车充电桩从目前的 1.8 万个增加到 15 万个。

英国石油和壳牌还押注大数据：与数千万客户的日常接触将获得大量数据，可以用来为世界各地小城镇、城市甚至特定加油站的购物者量身定做个性化的销售方案。

尽管目前上路的电动汽车相对较少，但在今年新冠肺炎疫情封锁期间，石油公司已经窥见了其零售网络的巨大潜力。随着旅行限制措施的实施，燃料销售大幅下滑，但人们仍会蜂拥至附近有便利店的加油站囤积日用品。

壳牌炼油、化工和市场营销主管休伯特 · 维格韦诺 (Huibert Vigeveno)表示，公司每天都会召开电话会议，检查客户对从发动机油到牛角面包等各种商品的偏好，以便进行调整。

在疫情爆发的几个月里，英国石油和道达尔也受益于零售部门的提振，帮助填补了燃油销量下降带来的收入缺口，并推动了迅速扩张至便利店和电动汽车充电领域的计划。

在零售方面，燃油销售的利润率已经低于便利店零售，而后者通常与知名食品杂货品牌合作，这也是石油公司进军超市领域的原因之一。例如，英国石油公司与英国玛莎百货合作，而壳牌与英国名厨杰米 · 奥利弗 (Jamie Oliver)合作。

英国石油公司估计，在光顾有玛莎百货门店的加油站的顾客中，超过半数人只是为了方便购物。壳牌也表示，他们在西北欧的销售额有半数来自非燃料商品。

然而，在面临着电力公司、超市巨头以及电动汽车充电行业新进入者的激烈竞争下，石油公司的零售业务利润率未来可能会越来越低。再加上石油消费可能已经接近峰值，能源公司需要从根本上重新考虑他们的零售业务，以保持盈利。

波士顿咨询集团的米尔科 · 鲁贝斯 (Mirko Rubeis)表示：“要适应新的趋势，燃料零售商必须接受一种新的思维方式。业务的适度改变或调整是不够的。而积累的客户数据可能至关重要，这些客户数据就是新的‘石油’。”