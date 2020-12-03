央视：共享充电宝涨价至 10 元 1 小时，不同场景差异很大

IT之家12月3日消息 据央视财经报道，近日，“共享充电宝为什么越来越贵”在网络引起热议。有网友反映，有些地区共享充电宝的价格已经达到每小时 10 元。那么共享充电宝涨价的原因是什么？它们又是怎么定价的？央视在走访中了解到，2019 年，分场景定价模式正式开启，共享充电宝的租金价格和其所在区域关系越来越大。例如，在深圳福田中心区，租金基本都在 1.5 元 / 半小时；而在高铁站等交通枢纽区域，价格基本在 4-6 元 / 小时。除此之外，同一品牌每天封顶的价格也不一样，有些是 20 元 / 天，有些是 30 元 / 天。目前，共享充电宝分场景提价成为行业共识。

一家共享充电宝的企业负责人表示，除了企业提高营收、进一步回流现金等因素，高流量商家提高入场费和分成比例也是重要原因。在一些客流量较大的酒吧，入场费甚至可以高达每年 20 万元。而针对共享充电宝涨价的问题，记者也随机采访了多位消费者，大部分消费者都认为目前的定价已经高出了他们的心理预期。IT之家获悉，在企业看来，本轮涨价是行业必然经历的发展阶段，共享充电宝解决的是用户电子设备没有电的难题，电池供电能力得不到明显提高，共享充电宝的需求就拥有市场和空间。