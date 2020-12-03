工信部：我国 1-10 月互联网企业收入 10110 亿元，目前 APP 数量 348 万款

IT之家12月3日消息 工信部运行监测协调局 11 月 27 日发布了 2020 年 1-10 月互联网和相关服务业运行情况。1-10 月，我国规模以上互联网和相关服务企业（简称互联网企业）完成业务收入 10110 亿元，同比增长 13.1%，增速较 1-9 月回落 0.6 个百分点，低于去年同期 7.9 个百分点。

报告显示，1-10 月，互联网和相关服务业发展态势较为平稳，业务收入和实现利润同比增速稳中有落，研发投入增速有所加快；线上线下融合持续深入，信息服务和互联网平台服务收入平稳增长，部分领域仍保持较高增长速度。

行业利润增速回落。1-10 月，全行业实现营业利润 986.5 亿元，同比增长 8.8%，增速较 1-9 月和去年同期分别低 4.8 个和 6.3 个百分点，且低于同期收入增速 4.3 个百分点。

研发投入增速有所回升。1-10 月，全行业投入研发经费 619.8 亿元，同比增长 15.6%，增速较 1-9 月提高 4.4 个百分点，但仍低于去年同期 8 个百分点。

分业务运行情况：

1、信息服务收入增速持续小幅回落，网络游戏、音视频服务增长逐步常态化。1-10 月，互联网企业共完成信息服务收入 5787 亿元，同比增长 11.4%，在总收入中占比为 57.2%。所包含的业务有：网络音乐和视频、网络游戏、新闻信息、网络阅读等在内。

2、互联网平台服务收入增速出现回落，在线教育、网络销售平台的高增长有所放缓。1-10 月，在线教育、网络销售平台增长速度放缓，实现业务收入 3338 亿元，同比增长 13.8%，占互联网业务收入比为 33%。所包含的服务有：提供生产服务平台、生活服务平台、科技创新平台、公共服务平台等为主。

3、互联网接入服务收入低速增长，互联网数据服务收入增速领先。1-10 月，互联网接入及相关服务收入 317.6 亿元，同比增长 6.2%，但较去年同期增速大幅度回落 20.4 个百分点；互联网数据服务（包括云服务、大数据服务等）收入 156.8 亿元，同比增长 17.5%，增速较 1-9 月提高 2 个百分点。

我国移动应用程序（APP）数量增长情况：

截至 10 月末，我国国内市场上监测到的 APP 数量为 348 万款，比 9 月末减少 1 万款，环比下降 0.3%。其中，本土第三方应用商店 APP 数量为 207 万款，苹果商店（中国区）APP 数量为 141 万款。9 月份，新增上架 APP 数量 7 万款，下架应用 8 万款。

其中，其中游戏类 APP 数量达 88.4 万款，占全部 APP 比重为 25.4%，位列数量第一位。日常工具类、电子商务类和社交通讯类 APP 数量分别达 50.5 万、34.7 万和 30.4 万款，分列移动应用规模第二、三、四位 , 占全部 APP 比重分别为 14.5%、10% 和 8.7%。

据IT之家了解，我国东部地区 1-10 月互联网收入最高，达 8831 亿元，展全国互联网业务收入的比重为 92%。中部地区、西部地区、东北地区分别位列第二、三、四位。1-10月，浙江省互联网业务收入增长速度达 27.6%，位全国最高。