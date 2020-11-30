工信部：将持续开展 App 个人信息保护专项整治，力争达到国际标准

IT之家11月30日消息 全国 App 个人信息保护监管会上周在京召开。工业和信息化部党组成员、副部长刘烈宏出席会议并讲话。据《经济参考报》今日报道，针对 APP 违规收集个人信息、侵害用户权益等问题，工信部将于明年初继续开展为期半年的 APP 侵害用户权益专项整治。

IT之家了解到，今年 7 月，工信部信管局发布了《纵深推进 APP 侵害用户权益专项整治通知》，旨在加大 APP 整治力度。

目前 , 工信部已对国内主流应用商店用户使用率较高的 44 万款 APP 完成各种技术检测工作，共 1336 款违规 APP 责令整改，共 377 款整改不到位的 APP被公开通报，更有 94 款拒不整改的 APP遭到下架处理。

信息通信管理局副局长鲁春丛在会上指出，我国互联网产业盈利模式从在线广告向基于大数据的定向推送、精准营销转变。因此，相关的企业违规成本较低，而违规侵害用户权益的情况则时有发生，同时灰黑产也在加速向违规收集使用，甚至更有非法买卖个人信息聚集的情况出现。

对此，副部长刘烈宏表示，除了政策体系就是制定标准体系方面，而我们将逐步将团体标准提升为行业标准和国家标准，力争成为国际标准。同时推进全国 APP 技术检测平台建设，争取在 2021 年实现全年检测 180 万款 APP 的覆盖能力。