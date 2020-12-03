尼康发布 D5、D850、D500 相机新版升级固件：支持 B 型 CFexpress 卡

IT之家12月3日消息 尼康于今日发布了其三款单反相机的固件更新，包含 D5、D850、D500 型号。新的更新主要包含针对 B 型 CFexpress 存储卡的支持，这款卡物理规格与 XQD 卡完全相同，在相机上使用原有的XQD插槽，采用的是和电脑 NVME 固态硬盘一样的 PCIe 协议。这代表着尼康放弃了此前一直坚持的 XQD 存储卡。

D5 1.40 版固件更新内容：

添加了对 B 型 CFexpress 存储卡的支持。有关详细信息 , 请参阅您所在国家或地区的尼康支持网站。

当通过安装于照相机的无线传输器连接至无线网络时 , 用户现在可为主机 SSID 选择频带 (2.4 或 5GHz)。频带列于连接向导网络选择对话框中以及连接结束后的网络显示中。

在照片即时取景中进行拍摄期间 , 当满足以下所有条件时 , 会阻碍正常快门释放并显示一条错误信息 , 该问题已得到解决 :

- 安装了一个 E 型镜头和一个 SB-5000 等闪光灯组件。

- 选择了 1/500 秒或更高的快门速度且启用了自动 FP 高速同步。

- 释放模式选为单张拍摄 , 或选择了(自拍模式)且自定义设定 c3(自拍)的拍摄张数设为 1。

D850 1.20 版固件更新内容：

添加了对 CFexpress 卡 (B 型)的支持。有关详细信息 , 请参阅您所在国家或地区的尼康支持网站。

已将自定义设定 b6 中央重点区域的默认值从⌀8mm 更改为⌀12mm。

已解决以下问题 :

- 在已通过设定菜单中的非 CPU 镜头数据提供镜头数据的非 CPU 镜头上 , 将镜头光圈环旋转至最大光圈进行拍摄的情况下 , 当照片拍摄菜单中静音即时取景静态拍摄选为开启 (模式 2)时 , 照相机有时无法在显示屏中显示正确的光圈值 , 或者无法将正确的光圈值记录至所拍照片的 Exif 光圈值字段中。

- 当视频即时取景通过 HDMI 输出至外部录制设备时 , 照相机显示屏中所示的 R 和 L 音量指示与 HDMI 设备的指示相反。

- 若遇到以下所有情形 , 静音拍摄过程中屏幕会部分变暗 :

▹ 照片拍摄菜单中的静音即时取景静态拍摄选为开启 (模式 1)

▹ 释放模式选为低速连拍 (CL)

▹ 自定义设定菜单中的自定义设定 d1 CL 模式拍摄速度选为 2fps

- 安装了 VR 镜头时 , 若遇到以下所有情形 , 照相机会停止反应 :

▹ 照片即时取景已启用

▹ 快门速度设为 1.3 秒或更低

▹ 照片拍摄菜单中的长时间曝光降噪选为开启

▹ 照片拍摄菜单中的 HDR(高动态范围)>HDR 模式选为开启 (一系列)或开启 (单张照片)

▹ 镜头 VR 开关设为 ON

D500 1.20 版固件更新内容：

添加了对 CFexpress 卡 (B 型)的支持。有关详细信息 , 请参阅您所在国家或地区的尼康支持网站。

闪光拍摄期间 , 自定义设定菜单中自定义设定 e3 闪光曝光补偿的整个画面和仅背景这两个选项都会产生与整个画面相同的效果 , 该问题已得到解决。

IT之家了解到，更新固件需要运行下载的文件，将 *.bin 文件解压到存储卡根目录中，然后插入存储卡并开启相机，在设定菜单中选择固件版本，并按提示更新。

新版固件支持的 Type-B 型 CFexpress 卡最高可以实现高达 1700MB/s 的读取速度，以及 1400MB/s 的写入速度，可以实现专业的 4K 分辨率视频录制。其尺寸为：38.61mm x 29.72mm x 98.81mm。不过这种存储卡售价高昂，综合来看接近 10元/GB 甚至更高，是目前消费级 SSD 固态硬盘的10倍以上。