Slack 出售给 Salesforce 后，创始人又回到熟悉的 “副驾”位置

据报道，将公司出售给 Salesforce 后，Slack 联合创始人兼 CEO 斯图尔特 · 巴特菲尔德（Stewart Butterfield）又回到了他熟悉的 “副驾驶”位置：在一家大企业内部运营自己创建的一家公司。

本周二，美国云计算公司 Salesforce 宣布，将以 277 亿美元的现金和股票收购企业通信软件 Slack，预计该交易将于 2021 年下半年完成。根据出售协议，Slack 将成为 Salesforce 的内部运营部门，并由巴特菲尔德继续领导。

2005 年，巴特菲尔德曾把他的照片分享网站 Flickr 卖给了雅虎。在对雅虎的企业文化和官僚作风感到不满后，他在三年后选择辞职。此后，他开发了另一款热门产品，即企业通信软件 Slack。经过十年的打造，Slack Technologie 成功上市。

但巴特菲尔德并没有继续走自己的路，而是选择了与 Salesforce.com CEO 马克 · 贝尼奥夫（Marc Benioff ）合作。巴特菲尔德在宣布这笔出售交易的新闻稿中称：“这是软件史上最具战略意义的合并。我迫不及待地想要出发了。”

这一次，47 岁的巴特菲尔德和他的高管们有很多值得骄傲的地方。周二宣布的这笔 277 亿美元的交易，是 Salesforce 进行的最大一笔收购交易，规模几乎是去年收购 Tableau 软件公司的两倍。甚至在这笔交易发生之前，巴特菲尔德的净资产就增加了 4 亿美元，因为在媒体报道了该出售计划后，Slack 的股价迅速飙升。

尽管如此，对于那些还记得巴特菲尔德上一次在别人手下工作时的感受的人来说，这个决定可能会让人感到惊讶。出售 Flickr 是 15 年前的事了，但他对雅虎的不满只是硅谷传说中的一小部分。

当时，巴特菲尔德写了一封有趣的辞职备忘录。在这封信中，他把自己塑造成一个在一家工业集团辛勤劳作的 “锡匠”，但他看到情况已经发生了变化，他觉得自己 “漂泊”到了想要下台的地步。

那些认识他的人，也看到了他在雅虎的不快。2016 年曾担任 Slack 平台产品主管的杰森 · 谢伦（Jason Shellen）说，巴特菲尔德觉得那是一个 “艰难的地方，艰难的企业环境”。

事实上，曾在谷歌工作的谢伦曾试图让谷歌收购 Flickr，而不是雅虎。谢伦说，有一次，巴特菲尔德开车去雅虎位于加利福尼亚州桑尼维尔（Sunnyvale）园区时给他打了电话，说他希望自己是在谷歌的山景城。

不管怎样，谢伦说：“我认为他不适合在别人的地方呆很长时间。”当然，唯一的例外是，如果新公司真的与巴特菲尔德的精神相匹配。谢伦认为，贝尼奥夫与巴特菲尔德具有潜在的兼容性。

据一位接近巴特菲尔德的人士称，巴特菲尔德并没有受到董事会或股东的逼迫去寻求出售，而是他自己的决定。

这位知情人士说，Salesforce 首席运营官（COO）布莱特 · 泰勒（Bret Taylor）是让巴特菲尔德认为这笔交易有吸引力的关键因素。另外一个原因是，可以获得更多销售人员（数千名）来销售 Slack 软件。