Slack 指责微软将 Teams 非法植入 Office ，微软回应

北京时间 7 月 23 日早间消息，据外媒报道，欧盟反垄断机构可能会再次向微软发起反垄断调查，因为美国办公通讯软件平台 Slack 抱怨称，微软将办公聊天、视频软件 Teams 植入 Office 产品，获得不公平竞争优势。

为了对抗 Slack 聊天软件及其它类似产品，微软于 2017 年推出 Teams，想在利润丰厚的办公协作市场分一杯羹。本周三，Slack 证实已经向欧盟委员会投诉微软。Slack 法律总顾问大卫 · 席尔哈泽（David Schellhase）称：“我们要求微软将 Teams 从 Office Suite 软件分离，以公平价格单独销售，这样它才能与我们的产品公平公正竞争。”

Slack 指责微软非法将 Teams 产品植入 Office 软件，强迫大量客户安装，而且无法删除，并向企业客户隐藏真实成本。

微软回应称将向欧盟竞争执法者提供相关信息，公司新闻发言人指出：“我们开发 Teams，将协作的能力与通过视频互联的能力结合在一起，这正是大家想要的。新冠爆发之后，市场青睐 Teams，用户数创新高，Slack 深受伤害，因为它缺少视频会议功能…… 我们承诺向客户提供最棒的创新新成果，不只如此，当他们采购、使用产品时，我们还要提供多种选择。”

新冠爆发后，许多员工被迫远程办公，他们需要办公聊天软件，有很多企业参与竞争，包括 ZoomVideo Communications、谷歌、Facebook、思科。

席尔哈泽还说，未来有可能会向美国反垄断机构申诉，他表示：“在美国我们没有采取相似行动，但我们正在与美国相关部门沟通。”