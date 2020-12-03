Salesforce CEO 马克 · 贝尼奥夫已成为科技行业顶级交易撮合者

据报道，今年早些时候，Salesforce 市值超过甲骨文（Oracle），又一个迹象表明软件行业霸主地位已经易手。几个月之后，Salesforce 又完成了有史以来最大的一笔收购。

Salesforce 周二表示，将以超过 270 亿美元的价格收购聊天应用 Slack，这是有史以来最大的软件交易之一，也是迄今为止对首席执行官马克 · 贝尼奥夫（Marc Benioff）来说最昂贵的一笔交易。与此同时，这也是 Salesforce 在不到三年的时间里进行的第三次大规模收购，去年 Salesforce 以 153 亿美元收购了 Tableau，2018 年又以 65 亿美元收购了 MuleSoft。

这是贝尼奥夫在甲骨文的前任老板拉里 · 埃里森（Larry Ellison）之前开辟的道路。贝尼奥夫在甲骨文工作了 13 年之后，成为该公司有史以来最年轻的副总裁，后于 1999 年与他人合作创立了 Salesforce 公司。当贝尼奥夫让 Salesforce 在早期几年走出创业模式之时，埃里森则在把甲骨文变成一台并购机器。

甲骨文在 2004 年进行了规模最大的一次收购，以 103 亿美元收购了人力资源软件公司 PeopleSoft。第二年，甲骨文公司在 Siebel Systems 上投入了近 60 亿美元，将业务扩展到销售自动化领域。2008 年，甲骨文又以 85 亿美元收购了基础设施软件供应商 BEA，2009 年又以 74 亿美元收购了服务器竞争对手 Sun Microsystems。

自那时以来，甲骨文已经在云应用领域完成了几十亿美元以上的交易，但它最大的几次大采购是 2016 年以 93 亿美元收购 NetSuite（埃里森是其最大股东），以及两年前以 53 亿美元收购为酒店业提供技术支持的 Micros Systems。

在甲骨文展开大收购的同时，软件行业的守卫也发生了重大变化，数据从内部服务器转移到云端，桌面软件迅速被基于网络的工具所取代。

自 2011 年以来，甲骨文的收入增长一直停滞不前，而 Salesforce 的年平均增长率则接近 30%。就总销售额而言，甲骨文的规模仍是 Salesforce 的两倍左右，但在 10 年前，它的规模是 Salesforce 的 20 倍。

维利 · 伊尔切夫（Villi Iltchev）从 2009 年到 2013 年在 Salesforce 负责企业发展，现在是投资公司 Two Sigma Ventures 的合伙人。他说：“甲骨文本有机会在未来十年迎来蓬勃发展，但我认为他们浪费了这个机会。Salesforce 是领导者，他们拥有广泛的销售和分销网络，他们渴望能为企业客户提供越来越多的产品。”

征服邻近市场

伊尔切夫在 Salesforce 工作过几年，之后该公司开始进行大型交易。在他任职期间，最大的一笔收购是 2013 年以 25 亿美元收购 ExactTarget，此举推动 Salesforce 深入网络营销领域。

伊尔切夫表示：“这笔交易的成功开启了他们做更多事情的欲望。”

在收购 ExactTarget 一案的推动下，贝尼奥夫带领公司向邻近的云业务进行扩张，这一次，他们选择的是营销自动化，即添加新的软件，而不是试图重新定位公司的现有技术。在营销方面，Salesforce 公司在 2016 年收购了 Krux Digital，两年后又收购了 Datorama。

2016 年与 Demandware 达成的一项协议推动 Salesforce 进入了电子商务领域，使得该公司能够向越来越多的在线商家提供软件。

到了 2018 年，Salesforce 的市值和现金流已经足以为高增长的资产买单。Salesforce 在 MuleSoft 上花费了 65 亿美元，比它曾经愿意支付的收购价格的两倍还多。Salesforce 还提供了一个非常不同的功能，添加了后端软件，将存储在各处的数据连接起来，无论是在物理数据中心还是云数据中心。

去年，Salesforce 又以 153 亿美元的价格收购了数据可视化公司 Tableau，引起了更大的轰动，后者主要对标微软的 Power BI。

而就 Slack 而言，创造历史的原因有很多。收购 Slack 不仅是 Salesforce 完成的最昂贵的一笔交易，也是软件行业有史以来规模第二大的交易，仅次于 IBM 在 2018 年以 340 亿美元收购红帽公司（Red Hat）。

贝尼奥夫周二在接受媒体采访时表示：“Slack 改变了一切，让 Salesforce 成为了一个全新的公司，一个真正可以让用户在任何地方开展工作的公司。这笔交易真的增强了我们的技术，可以让我们所有的客户重新架构他们的员工队伍，让他们真正地来自任何地方。”

遇见微软

如果以前还弄不清楚的话，现在一切都明朗了，微软是 Salesforce 的主要竞争对手。

除了销售管理软件和数据分析服务，微软和 Salesforce 现在是企业聊天领域的两大巨头。微软今年在团队方面投入了大量资金，侵蚀了 Slack 的增长。

此外，两家公司在并购方面也经历了激烈的战斗。2016 年，微软完成了有史以来最大的一笔交易，斥资 270 亿美元收购了 Salesforce 一直在积极追求的 LinkedIn 公司。

LinkedIn 和 Slack 的收购价格差不多，但就其规模而言，Slack 的价格要比 LinkedIn 贵得多。在 LinkedIn 交易的时候，这家专业的网络公司季度收入超过 9 亿美元，而 Slack 刚刚公布的第三季度销售额为 2.35 亿美元。

Salesforce 将以大约相当于 Slack 明年收入 24 倍的价格收购这家公司。联想到 MuleSoft 和 Tableau，这两家公司的预期市盈率均远低于 20 倍，都被认为价格昂贵。

Battery Ventures 的合伙人尼拉杰 · 阿格拉瓦尔（Neeraj Agrawal）表示，Salesforce 与 Slack 达成的交易表明，收购方将不得不为实现增长而慷慨付费，而这种方式在过去是无法想象的。许多增长最快的云计算公司，例如 Coupa，Datadog 和 Okta，其市盈率甚至比 Slack 还要高，而 Slack 今年在微软竞争加剧的情况下举步维艰。

专注于投资软件初创企业的阿格拉瓦尔表示：“战略买家或多或少一直不愿突破 20 倍的远期市盈率。这是第一笔能在多重基础上推动其发展的交易，并为许多其它战略性并购奠定基础。”

阿格拉瓦尔说，由于许多内部产品无法获得吸引力，Salesforce 被迫进行收购以扩大规模。

阿格拉瓦尔补充道：“对于像 Salesforce 这样水平的企业来说，在研发上花了这么多钱，在产品方面也占据很好的领导地位，你会期待更多的本土创新和采购创新的结合。但是，就 Salesforce 而言，事情并没有人们期待的那样发展。”

例如，在 Slack 推出的四年前，Salesforce 推出了一款聊天和协作应用程序 Chatter。这款程序拥有一个巨大的营销预算，但从来没有成为爆款。阿格拉瓦尔认为，Chatter 失败和 Slack 成功的一个关键是与其他流行应用程序和服务的集成。

尽管如此，阿格拉瓦尔还是对贝尼奥夫表达了敬仰之情，后者在 20 年时间里创建了一家价值近 25 万亿美元的公司，超越了 SAP、IBM、思科和英特尔等科技巨头，还有甲骨文。

今年 7 月，当 Salesforce 超越甲骨文时，两家公司的市值都在 1750 亿美元左右。从那以后，Salesforce 的股价上涨了 15%，而甲骨文的股价只上涨了 2%，两家公司的市值相差 430 亿美元。

当谈到 Salesforce 时，阿格拉瓦尔说：“我想说的是，他们还有很长的路要走。”