谷歌突然解雇知名 AI 研究员：因其在内部电邮中吐槽谷歌政策

北京时间 12 月 4 日早间消息，谷歌的知名人工智能（AI）研究员蒂姆尼特 · 格布鲁（Timnit Gebru）周三发布 Twitter 消息称，她突然遭到该公司的解雇。消息传出后，格布鲁得到了广泛的支持，其中既包括谷歌员工，也包括整个行业的其他科技工作者。

在被解雇之前，格布鲁是谷歌 “伦理人工智能团队”（Ethical AI Team）的技术联合负责人，致力于算法偏见和数据挖掘领域的工作。她是著名的技术多样性倡导者，并联合创立了一个名为 “Black in AI”的黑人研究人员社区。一直以来，她都在直言不讳地对科技公司对待黑人员工的方式提出批评，并于周三早些时候在 Twitter 上含蓄地批评了谷歌。

格布鲁声称，她收到了一封署名为梅根（Megan）的解雇邮件，后者向谷歌的人工智能负责人杰夫 · 迪恩（Jeff Dean）汇报工作。她表示，这封邮件中所称的领导层对她的离职进行了 “快车道”处理，原因是在本周早些时候，她向谷歌深度学习人工智能研究团队 “谷歌大脑”（Google Brain）的女性成员和 “盟友”发送了一封电子邮件。

格布鲁称，她在谷歌的主要公司账户在她休假期间被切断了。她在 Twitter 上写道：“当时我并未辞职——我先是要求了一些简单的条件，然后说我休假回来后会给你回复。”

谷歌和格布鲁均尚未对相关置评请求作出回应。

据悉，格布鲁在上述发给谷歌同事的电子邮件中称，上级突然要求她撤回一篇研究论文，但几乎没有提供任何信息来说明这篇论文有什么问题，也没有向她提供任何自辩机会。她在邮件中表示，这起事件彰显了谷歌的一种模式，即口头上支持多样性，实际上却不做改变。她还补充称：“文件再多，对话再多，也不可能会有任何效果。”

格布鲁声称，她从谷歌收到的电子邮件的内容是：“谢谢你说清楚了你的条件，我们不能同意你要求的第一条和第二条。我们尊重你因此离开谷歌的决定，并接受你的辞职。但我们认为，与你的电子邮件所反映的情况相比，你的离职速度会更快，因为你昨晚发给‘谷歌大脑’团队非管理层员工的电子邮件的某些方面表明，你的行为不符合一位谷歌经理的预期。因此，我们立即接受你的辞呈，今日生效。我们将把你的最后一张工资支票寄到你在 Workday 上的地址。当你休假回来时，人力运营专员会联系你，协调谷歌设备和资产的返还事宜。”

格布鲁在埃塞俄比亚出生和长大，就读于斯坦福大学，专业是电气工程，随后在苹果公司和微软任职。在苹果公司任职期间，她致力于开发第一代 iPad。她在消除面部识别系统的种族和性别偏见的问题上做出了一些工作，并因此而闻名。2018 年，格布鲁和麻省理工学院计算机科学家乔伊 · 布朗维尼（Joy Buolamwini）共同撰写了一篇里程碑式的研究论文，指出 IBM 和微软的面部识别系统在识别深肤色人种方面非常糟糕。随后，谷歌的人工智能负责人迪恩在社交媒体上公开称赞过她。

多名谷歌前员工和现职员工乃至整个行业的科技工作者都在 Twitter 上对格布鲁表示支持，并指出以这种方式解雇一名道德领袖颇具讽刺意味。

社交新闻网站 Reddit 前 CEO 鲍康如（Ellen Pao）发布 Twitter 消息称：“我原以为这是个玩笑，因为鉴于格布鲁的专业知识、技能和影响力，会有人解雇她简直是荒谬的。我很多次都认为科技行业没有希望了，而这也是其中一次。”

伦敦国王学院（King's College London）的人工智能研究员凯特 · 德夫林（Kate Devlin）则在 Twitter 上写道：“这太可怕了。格布鲁是人工智能伦理学领域中最好的发声者之一。她的雇主谷歌对她的所作所为就像地狱一样阴暗，这真是个令人痛苦的讽刺。”

格布鲁在 Twitter 上表示，目前她正在寻找就业律师。

在此事发生之前，美国国家劳资关系委员会（National Labor Relations Board）周三提出指控称，谷歌对其员工进行监视，阻止员工分享工作上的不满，并对其进行报复。