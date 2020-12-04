DxoMark 公布三星 Galaxy Note20 Ultra 5G 前置镜头成绩：100 分

IT之家12月4日消息 DxoMark 本周公布了三星 Galaxy Note20 Ultra 5G（Exynos）的自拍评测结果，最终得分 100 分，评价为：自拍视频的另一项选择。
IT之家了解到，该机目前暂列 DXO 自拍得分榜第四名，与三星 Galaxy S20 Ultra 5G 并列，但细节方面得分并不相同。
三星 Galaxy Note20 Ultra 5G 前置摄像头为 1000 万像素传感器的 26 毫米镜头，并具有双像素自动对焦系统。在视频方面，能以 4K 分辨率和每秒 60 帧的速度录制影片。
DXO 表示，Note20 Ultra 5G 在所有图像质量属性的表现都优于平均水平，因此照片项目得到出色的 104 分。
DXO 表示，该机曝光良好，准确度一致，动态范围稍宽广，色彩表现良好，但亮光下或室内的典型光线下常常会出现些许的绿色或橙色白平衡色偏，以及肤色看起来有点不自然。
DXOMark 指出，在视频方面，三星 Note20 Ultra 5G 得到 95 分，只比目前为止分数最高的机型低了 1 分。
DXO 结论
三星 Galaxy Note20 Ultra 5G 在我们的 Selfie 评比中名列前茅。三星的整体图像质量都很好，自动对焦系统格外优秀。静态图像和视频中主体的对焦都很清晰，同时，镜头具有宽广的景深，让被摄主体和场景中较远的物体都能很清楚的呈现。几乎所有情况下，图像噪点相当多，是静态图像唯一较明确的不足。这在录制视频时，也会是个问题，但 4K 影片的出色细节与稳定的对焦，弥补了其不足之处，也使得三星成为目前其中一款具有最佳前置视频摄像头的手机。