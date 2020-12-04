DxoMark 公布三星 Galaxy Note20 Ultra 5G 前置镜头成绩：100 分

IT之家12月4日消息 DxoMark 本周公布了三星 Galaxy Note20 Ultra 5G（Exynos）的自拍评测结果，最终得分 100 分，评价为：自拍视频的另一项选择。

IT之家了解到，该机目前暂列 DXO 自拍得分榜第四名，与三星 Galaxy S20 Ultra 5G 并列，但细节方面得分并不相同。

三星 Galaxy Note20 Ultra 5G 前置摄像头为 1000 万像素传感器的 26 毫米镜头，并具有双像素自动对焦系统。在视频方面，能以 4K 分辨率和每秒 60 帧的速度录制影片。

DXO 表示，Note20 Ultra 5G 在所有图像质量属性的表现都优于平均水平，因此照片项目得到出色的 104 分。

DXO 表示，该机曝光良好，准确度一致，动态范围稍宽广，色彩表现良好，但亮光下或室内的典型光线下常常会出现些许的绿色或橙色白平衡色偏，以及肤色看起来有点不自然。

DXOMark 指出，在视频方面，三星 Note20 Ultra 5G 得到 95 分，只比目前为止分数最高的机型低了 1 分。

DXO 结论