NASA 希望私企在月球取土，有公司仅报价 1 美元

12 月 4 日，当地时间周四美国国家航空航天局（NASA）宣布，有几家公司公司已经赢得以少量资金开采月球并将样本交给 NASA 的合同。其中一家名为 “月球前哨”(Lunar Outpost)的公司报价为 1 美元，NASA 认定这家总部位于科罗拉多州的机器人公司有能力提供相应服务，于是欣然接受这一价格。

NASA 负责国际和机构间关系的代理副局长迈克 · 戈尔德 (Mike Gold)在电话采访中说：“你会对能用 1 美元买到太空中的东西感到惊讶。”

除了 “月球前哨”，其他参与 NASA 项目的公司还有日本 ispace 以及欧洲 ispace 公司，每家公司将向 NASA 收取 5000 美元的样本费用；而美国加州的月球探索公司 Masten Space Systems 则将收取 1.5 万美元费用。

NASA 只要求提供 50 克到 500 克的少量月球样本。这项任务确实是一个技术发展项目，允许公司从月球表面提取资源，然后出售。这还将建立一个法律先例，为开采天体的公司铺平道路，并在月球和其他星体上建立永久性基地。

NASA 表示，要做到这一点，他们需要宇航员像西部拓荒者一样，“靠当地生活”，有效利用太空中的资源。例如，月球上有大量水冰，这不仅是维持人类生命的关键，而且其中的氢和氧也可以用作火箭燃料，使月球成为探测深空的太空加油站。

小行星也有丰富的资源，特别是可以用于太空制造的贵重金属。尽管在轨道上建造大型采矿和制造设施还需要许多年时间，但 NASA 希望月球采样项目能成为实现这一目标的一小步。

与此同时，NASA 正试图通过阿尔特弥斯 (Artemis)计划让宇航员重返月球。与之前的阿波罗计划不同，阿尔特弥斯计划将在月面和月球周围打造一个永久基地。

“提取和利用太空资源的能力是实现这一可持续目标的关键，”戈尔德说。“我们必须学会自己生产水、空气甚至燃料。在当地生活将使雄心勃勃的探索活动成为可能，这将导致令人惊叹的科学成就和前所未有的发现。”

2015 年，时任美国总统Obama签署了一项法律，允许私人公司拥有在太空开采到的资源。根据周四宣布的计划，NASA 称私营公司可以将这些材料卖给 NASA。

NASA 局长吉姆 · 布里登斯汀 (Jim Bridenstine)今年早些时候说：“我们相信我们可以从月球上提取和利用资源，就像我们可以从海洋中捕捞金枪鱼一样。”

作为探月任务的一部分，NASA 还一直致力于推行阿尔特弥斯协议，想要在此框架下管理太空和诸如月球等天体的行为。

这些规定将允许私人公司开采月球资源，并建立安全区以防止冲突，并分享科学发现。