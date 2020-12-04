final 发布 VR3000 VR 游戏用入耳耳机，售价约 500 元

IT之家12月4日消息 日本耳机制造商 final 于近日发布了一款 VR 游戏专用耳机——VR3000。耳机外观采用了低调的磨砂黑ABS材质，为 6mm 直径微动圈驱动单元，不可换线设计。该款耳机预计于 12 月上旬发售，定价 7980 日元，约合￥500 元人民币。

据官方介绍，VR3000 耳机注重重现立体声声场。VR 游戏中采用的双路立体声录音技术，在使用普通耳机时会有违和感，final 的独家技术会抑制这部分问题，保证 VR 游戏时的沉浸式体验，能够重现创作者意图。

IT之家了解到，该耳机搭载了 6mm 微动圈单元，采用直径仅为 30 微米的 CCAW 线圈（铜包铝），并在组装时精确控制，确保振膜能够均匀振动。为了实现高音质，final 对振膜、音圈、磁路、粘合剂的等部件进行了全新的设计。单元外壳采用铜材质，相比铝外壳更难收到磁力的影响。

VR3000 的外壳设计参考人体工程学。传统的耳机外形设计理念采用大面积曲面接触的模式，但这会不经意间给耳朵增加负担。Final VR3000 选择有棱角的外形，利用几个支撑点来减少疲劳，实现如同定制耳机般的佩戴感。

为了保证 VR 游戏时佩戴的牢固，减少听诊器效应，VR3000 附送一对耳挂，这样相比于嵌入铁丝的设计更加舒适。此外，耳挂新增添了导线固定装置。

关于耳塞套方面，final VR3000 附送 5 对双色硅胶套，采用了两种硬度的硅胶结合，保证牢固感。

关于煲机方面，final 日本官网详细解释了耳机老化的原理：耳机振膜的粘合剂、线圈的粘合剂经过一定的时间会发生变化，影响到振膜的动作。由于采用了小直径动圈单元，此款耳机的老化时间将更长，大约为 150~200 小时。官方建议用正常音量进行煲机，而不是大音量。此外，final 还表示煲机有着心理方面的因素，因为一款耳机使用时间长了以后，就形成了一种基准。用户拿到新耳机以后，这种不同会尤为明显，因此 final 建议用户在进行音质评价之前，要持续使用一段时间。

final VR3000 耳机参数：