国产 HiFi 耳机 aune Jasper 发售：纯动圈，售价 2099 元

IT之家11月28日消息 国内 HiFi 设备厂商 aune 今日发售其第一款耳机产品——Jasper。该耳机发声单元为10mm单动圈，采用了 MMCX 可换线设计，金属腔体，售价￥2099 元。耳机阻抗：32Ω，频响范围： 5-40kHz，灵敏度：102db/mW。

由产品照片可以看出，Jasper 耳机采用了全金属外壳、不锈钢滤网，内侧有两个出气孔平衡气压，背面采用蟒蛇纹装饰，耳塞套为常规尺寸。

根据官方描述，Jasper 耳机采用了 MGD 多维振膜，由多层叠加组合而成。其特点为高阻尼，目的是为了 “有效减少有害谐振，这些谐振是破坏音乐自身的美妙自然残响的元凶”。经过 aune 实验室分析，此款振膜的刚性（杨氏模量）与主流的金属材料同等级，而密度却是最低的。

Jasper 耳机的磁路采用了超线性对称设计，利用有限元优化了 BL-T 参数，避免了软磁部分造成的互调失真，从而使听感更清晰。

根据官方描述，此款耳机的腔体也用了计算机仿真设计，通过不同人群的外耳模型数据的分析，最终通过腔体和导管优化，使得 Jasper 耳机能够弥补失去的外耳廓效应。此外，耳机采用平衡气压设计，能够有效保护听力，降低疲劳。

据IT之家了解，此前奥莱尔科技旗下的品牌 aune，只出品过台式解码、耳放，便携解码器、耳放等产品，这是该品牌第一次制造耳机。武汉奥莱尔科技发展有限公司起源于 2004 年，由一群有 20 年音响设计经历的爱好者联合建立。