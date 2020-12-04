DTS 高管谈 IMAX Enhanced：宁缺毋滥，让用户为高品质内容付费

近日，IMAX、DTS 在京举办了 IMAX Enhanced 首发上线分享会，实际上部分拥有经过认证的电视机的用户之前就已经在自家电视机上的腾讯视频里看到过 IMAX Enhanced 的片源内容和对应标志了。当前已经上线的 IMAX Enhanced 片源里除了包含《生化危机：终章》、《但丁密码》、《像素大战》和《黑衣人 3》等经典大片外，还有全片采用 IMAX 摄影机拍摄的国产巨作《八佰》。

在 IMAX Enhanced 的合作伙伴中，目前已经有很多终端厂商和电影片商加入——继去年的 TCL 和索尼之后，海信也加入了 IMAX Enhanced 的合作电视品牌的行列。现场除了有索尼的 X9500H / A9G 、TCL C8 / X9C / XESS A200 Pro 之外，海信的 J70 第一次出现在 IMAX Enhanced 的认证产品名单中。

活动过后，新浪数码专访了 DTS 大中华区总经理郎正武，他展望了 IMAX Enhanced 的发展规划，并且也针对 IMAX Enhanced 内容、优势等细枝末节的问题做出了回答。

让用户为高品质内容付费

IMAX Enhanced 从去年首次被提出，到今年上半年开始在一些电视产品里出现，再到今天腾讯视频宣布全面上线，走得并不算快。但它代表了一个不可逆转的趋势：OTT 流媒体内容的高品质化时代的到来。

DTS 在电视机终端的合作其实很多年了，至少十年以上。一开始从简单的解码器开始，到近三四年来跟 TCL 和国内外的电视厂商一直在探讨，怎么样用一些虚拟的算法解决声音不够饱满或者高音低频不够完整。设备不够的情况下，DTS 通过最大的努力和厂商合作，带给用户最好的音频体验。郎正武说道。

IMAX Enhanced 是一套完整成型的解决方案，至少它不再让家里好几万的高端电视在观看流媒体内容时只能接收粗劣的大果粒画质，让高品质电视真正的物尽其用。

在电视机的部分，目前 IMAX Enhanced 只针对 55 英寸以上的大屏幕产品做认证，强调 IMAX 一贯的大画幅 / 高画质理念。

据了解，今年单就 TCL 一家电视厂商已经有七到八款产品通过 IMAX Enhanced 认证，在明年 TCL 还会陆续有至少八款产品去参与认证。这种音视听的体验在终端设备，单纯的硬件也需要一些内容方的加持，包括更极致的视听体验，让消费者选择更高端的硬件产品，让他们为很高的生活品质付费。未来还将会推动投影厂商的 IMAX Enhanced 认证——目前，还仅有索尼一家的投影有合作。

走 “宁缺毋滥”的路线

其实很多人会把 IMAX Enhanced 和隔壁的杜比视界做对比，实际上 IMAX Enhanced 和杜比视界并不算是在性质上完全等同的技术类别，前者的要求严格得多，这也导致了目前内容相对较少。IMAX Enhanced 脱胎于电影院中的 IMAX 技术，而 IMAX 影院最重要的一个部分就是上映的影片需要使用专用的 IMAX 摄影机拍摄，以获得更大的画幅和更高的解析力，所以目前大多数在流媒体网站上上线的 IMAX Enhanced 内容，其实都是在 IMAX 影院上映的 IMAX 摄像机拍摄的电影，例如综艺、电视剧、记录片的内容相对较少。

郎正武介绍到，每年除了保有 IMAX 影院上映的 15 部 IMAX 大片做数字流媒体化上线，今年有了华谊兄弟的加入之后，补上了国产影片在这部分的缺失。当然，IMAX Enhanced 也在探讨引入更多内容类型的可能性——这时候广电总局对国内 4K 电视制作的高标准严要求就有了作用，IMAX Enhanced 会评估一些内容的制作水准是否符合 IMAX Enhanced 中关于画面的要求。

不同于杜比视界只负责视频，音频部分由杜比全景声负责的 “分立策略”，IMAX Enhanced 规范里包含了视频和音频两项标准，因此音频部分也成为 IMAX Enhanced 认证的重要组成部分之一。

所以，想获得完美的 IMAX Enhanced 效果，有一套完整的音响系统是最好的事情：通过 IMAX Enhanced 认证的功放和音箱产品非常丰富，像是天龙、马兰士、先锋、安桥、飞利浦、普乐之声等功放 / 音箱目前皆有认证型号。

谈到新平台的加入，郎正武表示，需要有新的片商的影片引入，包括版权、商业模式、技术更新都需要一定的时间。所以今天是腾讯视频的率先开通，后续爱奇艺上也会有相应的内容。

至于是否会和 B 站合作？郎正武认为，因为 B 站多数是动漫以及 UGC 个人自制内容，这些内容受限于成本和题材压根就不会使用 IMAX 摄影机拍摄，因此很难符合他们的画质音质方面的要求，这项技术目前只会用于高标准高品质的长视频和影片之上。