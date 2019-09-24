微软2019 Windows 10更新五月版新正式支持DTS沉浸式音频体验

IT之家9月24日消息 经过半年的内部测试，DTS:X或DTS所提供的DTS沉浸式声音体验已支持所有Windows 10用户使用。DTS在近期悄悄更新了Windows 10商店中的应用程序，并支持2019 Windows 10更新五月版（1903版），每个用户都可以最终安装该应用程序。

微软已使用Windows Insiders对DTS:X和沉浸式音频进行了电影和游戏的测试，以将环绕立体声带入立体声耳机。名为《DTS Sound Unbound》的应用程序将DTS:X和DTS Headphone:X都支持你的PC（并最终支持其他设备，包括Xbox One）。

根据Microsoft Store的列表，你需要使用Windows 10 Build 18362.xxx或更高版本的PC才能下载和运行该应用。下载大小约为210 MB。

DTS表示，安装此应用程序将启用沉浸式和3D音频，并且可以与Microsoft Spatial声音技术一起使用。如前所述，该应用程序还启用了DTS:X技术，因此你可以播放DTS编码的内容，并观看具有更好沉浸感和真实感的电影。

DTS Headphone:X技术也包含在此应用程序中。值得注意的是，免费提供的服务仅允许进行简单的试用，而完整成熟的技术则需要你一次性付款购买。

DTS Sound Unbound下载，点此链接。