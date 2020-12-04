嫦娥五号搭载的五星红旗亮相月表，重量仅 12g

IT之家12月4日消息 今日中国国家航天局公布了嫦娥五号探测器，在月球表面树立的国旗展示照片，这是继嫦娥三、四号任务后，五星红旗又一次展现在月球表面，同时也是五星红旗第一次动态展示。

这枚国旗由特殊材料制作，重量仅为 12g。照片中隐约可见国旗背面有着支撑杆，旗杆处有拉索等机械装置。旗杆顶端有一个装饰用空心金属球，为了保证其质量的足够轻，加工难度也很大。

▲嫦娥五号着陆器和上升器组合体全景相机环拍成像

据IT之家了解，此次任务搭载的国旗，为了满足月球表面正负 150℃的温差，以及高强度的宇宙射线、电磁辐射冲击，选材难度很大。据《环球时报》记者采访国旗展示系统项目部门的消息，如果采用布纤维材料，染色、强度无法同时达到要求。地球上的国旗如果拿到月球，将会很快分解并褪色。科研团队选材花费了超过一年，最终决定采用某种新型复合材料，从而保证国旗能够抵御月表恶劣环境，保持其颜色以及形态。

据《环球时报》记者了解，国旗展示系统由月面国旗、压紧释放装置、展开机构三部分组成。整套系统在折叠状态下长约半米，采用金属、弹簧等部件构成，系统的总重量只有 1 公斤。国旗的展开采用火工品爆炸来进行，为了确保顺利展开，研发团队在地面上进行了多次极端高低温的多次实验。