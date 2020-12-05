王兴与程维决战「第四战场」：半路出家，不许败

细数近日各家公司财报发布后的电话会议，从阿里巴巴到京东，从拼多多到美团，社区团购业务备受关注。预计采取的策略、面对竞争的态度、与现有业务的关联 ...... 分析师们把与之相关的问题问了个遍，试图从中找到可能改变未来巨头格局的那枚开关。

资金、人力、宣传 ...... 在这场必打的战役面前，参与其中的各方倾力投入。在阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇看来，当前社区团购市场处于白热化阶段，“我们认为阿里巴巴拥有最好的条件，处在最好的位置，可以把握相关的机会。”京东零售集团 CEO 徐雷则提到，对于新的赛道会保持关注，但京东希望通过供应链和服务建立可持续的商业模式，而不是短期、快速、靠补贴为主的流量型生意，甚至传出刘强东也要亲自下场带动，深入腹地整合业务。

进攻也好，防御也罢，互联网巨头已经在社区团购领域杀红了眼。不过，对滴滴和美团这两位玩家来说，这已经是它们的第四个战场了，程维与王兴，再次狭路相逢。

互探腹地的三次战争

前三次战争分别聚焦在美团与滴滴各自的核心领域——出行和外卖。

上一季度，美团靠投资理想汽车大赚了一笔，王兴对兄弟的 “舍得”换来了实打实的回报。事实上，他对出行行业关注已久，这也许要从滴滴与美团的第一次战争讲起。

2017 年 2 月，美团 App 在南京悄然上线打车入口，入局网约车的动作打了滴滴一个措手不及。程维后来回忆，美团上线打车产品当天他还在和王兴一起吃饭，对方对此只字未提，他也是直到看见新闻才知道这件事。

试水一年后，美团打车于 2018 年 3 月正式登陆上海。对美团而言，以打车为代表的出行服务，不仅是其在到店、酒旅等业务基础上的自然外延，还可与之进行转化，实现生态的丰富，打造一站式服务。

滴滴印象在前，美团所依仗的最直接的获客和司机拉新方式就是狠砸补贴，这也让美团打车在冲击市场份额的过程中付出了巨大代价。美团 2018 年财报显示，当年网约车司机成本为 44.6 亿元，2017 年这一数字是 2.9 亿元。也就是说，不算对用户的补贴，美团 2018 年每月在网约车司机上的投入就高达 3.7 亿元。

而在美团试水打车后不久，滴滴也向美团的外卖基本盘伸出了手，打法如出一辙，即两端烧钱：给商户降低佣金，大笔补贴用户，只为开城扩张。无锡是滴滴外卖的第一站，试运营 10 天、正式上线 1 天后，程维在朋友圈称，滴滴外卖无锡市场份额已居第一。

一城并不能定输赢。“1 元吃外卖”背后，是双方你来我往的补贴，是真金白银的投入，是服务体验的后继无力，也是财务数据中明晃晃的亏损。美团打车的结局是业务方向调整——聚合模式上场，按下暂停键。滴滴外卖则在 2018 年 7 月底便不再扩张，最终只保留国外业务。

缠斗之中，第三个战场也出现了。2018 年 1 月 25 日，滴滴在成都上线共享单车平台，并推出自有共享单车品牌——青桔单车，从投资 ofo、接管小蓝单车到亲自操刀，滴滴对于刺激现有业务活力的探索从未停止。当然，美团也一样。同年 4 月 4 日，美团宣布全资收购摩拜。尽管彼时王兴在内部信中强调，摩拜单车将保持品牌和运营的独立，事实却是，“美团单车”取而代之。如今，青桔单车、美团单车、哈啰单车三足鼎立，各自保守运营。

王兴程维狭路再相逢

现在，社区团购又成为了滴滴和美团的新战场，他们将和阿里巴巴、京东、拼多多、字节跳动等互联网巨头展开激烈角逐。

在滴滴内部全员会上，程维放话，对橙心优选的投入不设上限，要拿下市场第一名。恰好，据报道，王兴也在美团中高层会议中表态，社区团购 “这场仗一定要打赢”。

公开资料显示，滴滴于今年上半年开始试水社区团购，最早在成都小范围测试。而此前新浪科技曾独家报道，美团于今年 7 月发布组织调整公告，宣布成立优选事业部，进入社区团购赛道，由美团高级副总裁、S-team 成员陈亮负责。原小象事业部更名为 “买菜事业部”，继续加速发展美团买菜业务。一个月后再次调整，美团点评原到店事业群 - 到店综合事业部负责人张晶调任买菜事业部负责人，原买菜事业部负责人辛崇阳则调往优选事业部，依然向陈亮汇报。

不久前，滴滴也进行了新一轮架构调整，业务加码在人事变动中得到体现，网约车平台公司 CTO 赖春波调任橙心优选，负责产品技术、客服、仓配、品控以及履约体系建设。

四川是橙心优选的主要发力地区，多个城市先后上线。滴滴公布的数据显示，9 月 11 日，川渝地区日单量突破 50 万；9 月 17 日，四川地区日单量突破 55 万，并持续在全国范围内扩大业务版图。美团优选则在 7 月 15 日登陆济南，与滴滴不同，美团选择辐射更广——武汉、广州、佛山 ..... 它们在经历跑马圈地后殊途同归，攻向兴盛优选的大本营湖南。

王兴在美团 2020 年第三季度财报后的分析师会议上提到：“美团优选现在是我们整个业务的优先战略领域，涵盖范围也是我们的重中之重。”他强调，在接下来的几个季度，美团仍将对美团优选进行投资，以优化其运营。“我相信我们的投资最终会成功，也会给我们带来价值，这可能不是一个快速看到回报的业务领域，但我们会专注于此，这将是双赢的战略。”

滴滴与美团在第四个战场再次相逢。与以往不同的是，这是他们此前均未涉足的领域，两者都属于从零开始，加速下沉、经验复制、面对亏损仍要坚持投入 ...... 王兴与程维都想第一个到达终点，但他们也都知道，第一只有一个。

厮杀如火如荼，短兵相接在此刻。