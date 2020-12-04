美团：跑马圈地不停，盈利能力难保

2020 年 11 月 30 日，美团三季报正式披露。

报告中显示，2020Q3 公司实现营业收入 354.01 亿元，同比上涨 28.8%，净利润 63.21 亿元，同比增加 374.1%，公司的盈利能力获得大幅提升。

同时，截至 2020 年 9 月 30 日止 12 个月交易用户数 476.5 百万，同比 + 9.4%；活跃商家数 6.5 百万，同比 + 9.5%；每位用户年交易笔数 26.8 笔，同比 + 0.9%。可以看出，用户活跃度稳定增长，美团经营状况基本恢复到了疫情之前，甚至还有所超越。

目前，从业务细分来看，美团拥有三大业务板块：外卖业务、到店酒旅业务和新业务。

外卖业务体量最大，但利润率低，未来很难成为公司的主要收入来源，而真正盈利能力强的部分在到店酒旅板块。从第三季度业务数据看，外卖业务营业收入 206.9 亿元，占总营收 58.44%，但利润率只有 3.7%；到店酒旅业务营收 64.8 亿元，占比 18.3%，利润率为 43%。在酒旅服务中，与公司合作的高星级酒店数量同比增加 20% 多，未来在高端酒店领域与携程的竞争能力提高。

另外，新业务中营业收入 82.3 亿元，同比增长 43.5%，亏损率 24.7%，环比有所下降。其中，作为万物到家战略的一部分，鲜花与药品类 GTV 增长迅猛，同比分别增长 230%、160%。

总的来说，美团各个板块起到不同的作用。外卖板块用来强化用户使用习惯，到店酒旅等盈利能力强，而新业务板块中单车、送菜等品类用来引流。有业内人士表示，“ 美团的商业模式是通过某一业务做大流量，然后去延展业务边界试点，如达到业务预期便去找具有规模的城市验证然后复制推广，从而将原有业务优势转移至新业务。所以美团的业务逻辑是围绕核心优势业务做释能，然后做推到业务。”

然而，三季报一出，资本市场表现堪忧。11 月 30 日股价暴跌 7.05%，随后三个交易日继续下跌，至 12 月 4 日已累计下跌 11.6%。

是什么让投资者如此担忧呢？

据了解，疫情期间许多媒体纷纷爆料美团搞垄断，逼迫商家在美团与饿了么之间二选一。今年七月份，饿了么进行品牌升级、邀请王一博作品牌代言人抓住年轻消费群体，还推出了 “百万补贴”，这一系列操作在十月份见效，饿了么的月活用户已经超越美团。在市场份额的挤占下，美团在外卖业务上似乎有些焦虑。

此外，更重要的是，2020 年七月份美团干了一件大事 --- 美团优选上线，重点下沉市场，旨在迎合社区团购浪潮。美团管理层对此表示，社区团购业务渗透率明显上升，公司将采取多种商业模式并存的形式打开市场。

美团相应的三种商业模式分别为：美团优选、美团闪购、自营模式。美团优选主打价格，针对价格敏感用户和地区偏远用户，因此做到次日送达并不容易，而且单品类型是有限的；美团闪购是在高线和低线城市同时推出，品类繁多，提供在线及时配送服务；自营模式主要强调供应链能力，提供 30 分钟内送达服务。

那么，美团在新业务上的跑马圈地，是否预示着公司的盈利能力将再次下降？

事实上，围绕社区团购的业务展开，不论是怎样的形式，重点依然聚焦在供应链上。而美团的供应链基本聚焦在一线大城市，要想加快发展，需要下沉到三四线的城市，人力财务耗费巨大。

而且，当前社区团购业务的竞争激烈。美团、滴滴和拼多多等龙头只关注是否抢占到市场份额，而盈利能力十分堪忧。以拼多多为例，高价进货低价卖出的情况司空见惯，每卖一单都是增大亏损。而且，有业内人士表示，“多多买菜和橙心优选起初的打法十分激进，拼命补贴菜品，做爆款，客单价经常维持在 10 元上下，甚至更低。”

可见，许多龙头企业均处在跑马圈地阶段，当前盈利模式尚不清晰。对于美团来说，目前新业务品类主要用于引流和培养用户习惯，如果能够做到不亏钱，便是相当大的进步。

除此之外，美团新业务还包括共享单车、网约车、新零售以及 to B 的商户管理系统，种类繁多。公司对此表示，“关于这些业务，公司还会关注消费者体验、品牌辨识度、市场占有率等方面。消费者要一些时间来习惯公司的交叉销售战略，从而消费者在平台上可以购买更多的品类，给平台带来更多的价值。公司会持续发挥在餐饮配送上的优势，而在一些新业务的投入上会较为谨慎。”

一位行业内人士表示，“美团对于新业务的开展是相对保守的，因此在社区团购领域的开展有些晚，目前也在加快进度。社区团购未来是一块大蛋糕，当前价格战下，承压能力弱的企业被迫退出，但行业的商业模式与盈利模式则仍有待探索。”