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美团：跑马圈地不停，盈利能力难保

2020/12/4 7:00:56 来源：新浪科技 作者：理逻、汉杰 责编：远洋
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2020 年 11 月 30 日，美团三季报正式披露。

报告中显示，2020Q3 公司实现营业收入 354.01 亿元，同比上涨 28.8%，净利润 63.21 亿元，同比增加 374.1%，公司的盈利能力获得大幅提升。

同时，截至 2020 年 9 月 30 日止 12 个月交易用户数 476.5 百万，同比 + 9.4%；活跃商家数 6.5 百万，同比 + 9.5%；每位用户年交易笔数 26.8 笔，同比 + 0.9%。可以看出，用户活跃度稳定增长，美团经营状况基本恢复到了疫情之前，甚至还有所超越。

目前，从业务细分来看，美团拥有三大业务板块：外卖业务、到店酒旅业务和新业务。

外卖业务体量最大，但利润率低，未来很难成为公司的主要收入来源而真正盈利能力强的部分在到店酒旅板块。从第三季度业务数据看，外卖业务营业收入 206.9 亿元，占总营收 58.44%，但利润率只有 3.7%；到店酒旅业务营收 64.8 亿元，占比 18.3%，利润率为 43%。在酒旅服务中，与公司合作的高星级酒店数量同比增加 20% 多，未来在高端酒店领域与携程的竞争能力提高。

另外，新业务中营业收入 82.3 亿元，同比增长 43.5%，亏损率 24.7%，环比有所下降。其中，作为万物到家战略的一部分，鲜花与药品类 GTV 增长迅猛，同比分别增长 230%、160%。

总的来说，美团各个板块起到不同的作用。外卖板块用来强化用户使用习惯，到店酒旅等盈利能力强，而新业务板块中单车、送菜等品类用来引流。有业内人士表示，“ 美团的商业模式是通过某一业务做大流量，然后去延展业务边界试点，如达到业务预期便去找具有规模的城市验证然后复制推广，从而将原有业务优势转移至新业务。所以美团的业务逻辑是围绕核心优势业务做释能，然后做推到业务。”

然而，三季报一出，资本市场表现堪忧。11 月 30 日股价暴跌 7.05%，随后三个交易日继续下跌，至 12 月 4 日已累计下跌 11.6%。

是什么让投资者如此担忧呢？

据了解，疫情期间许多媒体纷纷爆料美团搞垄断，逼迫商家在美团与饿了么之间二选一。今年七月份，饿了么进行品牌升级、邀请王一博作品牌代言人抓住年轻消费群体，还推出了 “百万补贴”，这一系列操作在十月份见效，饿了么的月活用户已经超越美团。在市场份额的挤占下，美团在外卖业务上似乎有些焦虑。

此外，更重要的是，2020 年七月份美团干了一件大事 --- 美团优选上线，重点下沉市场，旨在迎合社区团购浪潮。美团管理层对此表示，社区团购业务渗透率明显上升，公司将采取多种商业模式并存的形式打开市场。

美团相应的三种商业模式分别为：美团优选、美团闪购、自营模式。美团优选主打价格，针对价格敏感用户和地区偏远用户，因此做到次日送达并不容易，而且单品类型是有限的；美团闪购是在高线和低线城市同时推出，品类繁多，提供在线及时配送服务；自营模式主要强调供应链能力，提供 30 分钟内送达服务。

那么，美团在新业务上的跑马圈地，是否预示着公司的盈利能力将再次下降？

事实上，围绕社区团购的业务展开，不论是怎样的形式，重点依然聚焦在供应链上。而美团的供应链基本聚焦在一线大城市，要想加快发展，需要下沉到三四线的城市，人力财务耗费巨大。

而且，当前社区团购业务的竞争激烈。美团、滴滴和拼多多等龙头只关注是否抢占到市场份额，而盈利能力十分堪忧。以拼多多为例，高价进货低价卖出的情况司空见惯，每卖一单都是增大亏损。而且，有业内人士表示，“多多买菜和橙心优选起初的打法十分激进，拼命补贴菜品，做爆款，客单价经常维持在 10 元上下，甚至更低。”

可见，许多龙头企业均处在跑马圈地阶段，当前盈利模式尚不清晰。对于美团来说，目前新业务品类主要用于引流和培养用户习惯，如果能够做到不亏钱，便是相当大的进步。

除此之外，美团新业务还包括共享单车、网约车、新零售以及 to B 的商户管理系统，种类繁多。公司对此表示，“关于这些业务，公司还会关注消费者体验、品牌辨识度、市场占有率等方面。消费者要一些时间来习惯公司的交叉销售战略，从而消费者在平台上可以购买更多的品类，给平台带来更多的价值。公司会持续发挥在餐饮配送上的优势，而在一些新业务的投入上会较为谨慎。”

一位行业内人士表示，“美团对于新业务的开展是相对保守的，因此在社区团购领域的开展有些晚，目前也在加快进度。社区团购未来是一块大蛋糕，当前价格战下，承压能力弱的企业被迫退出，但行业的商业模式与盈利模式则仍有待探索。”

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关键词：美团

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