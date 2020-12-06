英特尔 CEO：10nm 工艺按季度爬升中，符合英特尔去年预期目标

IT之家12月6日消息 英特尔 CEO 罗伯特 · 斯旺本周参加了瑞士信贷第 24 届年度技术大会并发表讲话。

IT之家简单摘抄部分讲话内容：

我加入公司时，先为公司增加了 200 亿美元的收入。因此，公司如今的规模和多样性比 2015 年扩大了 35% 至 40%。其次，公司现在的收益大约是当时的两倍。在此期间，我们退出了 McAfee 业务、5G 调制解调器以及 NAND 业务。而在增长更高的领域，例如 5G、AI 和智能优势等领域，收购了 Mobileye、Habana，以及几年前的 Nervana。

因此，我们重新定位了投资组合，而从进入 2020 年开始，我们就知道有三个基本领域依然需要继续改善。第一、确保我们有能力满足客户需求的日益增长。其次，加快 10nm 工艺技术的创新速度。第三，继续加强和发展 IDM 业务。

今年，我们推出了第二代（10nm）CPU 产品 Tiger Lake，而早些时候推出了基于 Foveros 封装的低功耗芯片 Lakefield，我们在推出了 10nm 的 FPGA 5G SoC，我们推出了第一个独立 GPU，并推出了我们的 ONEAPI 平台，但我们仍然需要交付 Ice Lake 服务器产品。说到 Ice Lake-SP，现在该系列芯片正在进行采样，我们将在 2021 年第一季度中加速生产，所以可以说是进展良好。

此外，我们今年新建了三个 10nm 的高容量制造工厂，我们全年每季度都在提高 10nm 工艺的收益率，这也符合我们 2019 年年中的预期。

我们在考虑如何确保我们在 2023 年和 2024 年为客户按计划提供预期的产品，例如是否会继续利用第三方代工厂，或者在什么程度上，特别是如何保证 CPU 在那个路线图的时间内（推出）。我们现在代工厂的份额约在 15% 到 20% 的范围内。等等这些就是我们试图在 2023 年、2024 年的内找到正确答案的纠结。

我认为我们的客户以及客户的客户对 Tiger Lake 产品非常感兴趣。我们在 10 月份的电话财报中谈到了我们 10nm 产品的需求，但特别是 Tiger Lake 比我们今年春天预计的要高出 30%。且该系列产品在夏天推出，而我们预期它在下半年份额将更高。

我们将在 21 年初（early 2021）发布一系列 Rocket Lake 桌面处理器以及在年中推出 Tiger Lake-H 移动处理器，这对上半年游戏爱好者来说非常振奋 , 而更好的产品会在下半年推出（Alder Lake)，这是一个非常令人兴奋的产品。