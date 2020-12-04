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英特尔 i9-11900K 首次现身：从 10 核降为 8 核

2020/12/4 14:08:01 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 12 月 4 日消息 根据爆料者 @APISAK 的消息，英特尔 11 代酷睿桌面酷睿 i9-11900K 型号已经出现在了《奇点灰烬》基准测试跑分库里。

数据显示，i9-11900K 为 8 核 16 线程，主频 3.5GHz，睿频暂不清楚

作为对比，英特尔 i9-10900K 为 10 核 20 线程，主频 3.7GHz，睿频 5.3 GHz。

外媒 WccfTech 表示，其消息源确认 Rocket Lake 系列 CPU 将在 2021 年 3 月发布，兼容 Z490 主板。外媒称，Rocket Lake 将采用英特尔过时的 14nm 制程，但是架构换新

IT之家了解到，英特尔已经宣布第 11 代智能英特尔酷睿 S 系列台式机处理器（代号 Rocket Lake-S）将于 2021 年第一季度问世，届时将为游戏玩家和 PC 发烧友带来更强劲的性能。Rocket Lake 针对台式机性能进行了智能设计，通过微架构变化和 IPC（每时钟指令数）改进，带来原始性能越代提升。第 11 代智能英特尔酷睿 S 系列台式机处理器将推出全新台式机架构 Cypress Cove，以重塑硬件和软件效率，并提升性能。它能够实现两位数的 IPC 性能提升（越代），并提供搭载英特尔 Xe 显卡架构的英特尔 超核芯显卡。

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关键词：英特尔

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