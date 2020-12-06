贝索斯：蓝色起源将于 2024 年将首位女性送上月球

亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）表示，其太空公司蓝色起源（Blue Origin）将于 2024 年将首位女性送上月球表面。

美国宇航局 (NASA)计划于 2021 年初做出决定，从三家供应商中选出两家，作为 2024 年将宇航员送上月球的首个私人建造月球着陆器的制造商。贝索斯的评论暗示，蓝色起源很可能被选中。

本周在阿拉巴马州亨茨维尔的 NASA 马歇尔太空飞行中心，蓝色起源公司的登月发动机 BE-7 成功通过了第四次测试。贝索斯在社交媒体上发布了发动机测试视频，并说 :“BE-7 将是将首位女性送上月球表面的发动机。”

蓝色起源公司多年来始终在研发 BE-7 发动机，加上刚刚完成的测试，其点火测试时间累积已达 1245 秒，将为该公司的月球载人着陆系统——月球着陆器提供动力支持。

蓝色起源公司在 2019 年组建了所谓的 “国家队”，帮助其建造 “蓝月亮”月球着陆器。该团队包括洛克希德 · 马丁公司 (负责建造月球着陆器上升级)、诺斯罗普 · 格鲁曼公司 (负责在月球轨道上操纵着陆器的转移部件)和德雷珀公司 (负责提供航空电子设备)。

近年来，蓝色起源公司始终在争夺利润丰厚的政府合同，包括与埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下 SpaceX 和 Leidos Holdings 旗下 Dynetics 公司争夺建造 NASA 载人登月系统的合同，该系统将在未来 10 年将人类送上月球。

今年 4 月，NASA 将价值 5.79 亿美元的月球着陆器开发合同授予了蓝色起源领导的团队，而 SpaceX 获得 1.35 亿美元资金帮助开发其星际飞船系统，Dynetics 获得 2.53 亿美元。

NASA 发言人表示，NASA 准备在 2021 年 3 月初从这三家公司中挑选出两家，继续建造月球着陆器原型，用于 2024 年开始的载人登月任务。

但是，美国国会提供给 NASA 的月球载人着陆系统开发资金不足，加上美国政府对太空探索的看法存在不确定性，可能会推迟 NASA 推进月球着陆器合同的决定。