NASA 离载人登陆月球又近了，正组装火箭核心级

在位于美国新奥尔良的米丘德（Michoud）组装设施中，美国宇航局（NASA）的技术人员正在组装执行第二次和第三次月球任务火箭的核心级。

NASA 的重返月球计划名为 “阿尔忒弥斯”(Artemis)登月计划，目标是 2024 年将宇航员重新送上月球，该计划的主要硬件包括太空发射系统 (SLS)火箭、猎户座（Orion）飞船、月球空间站 Gateway 以及载人登月系统。NASA 在 11 月末已经开始组装首次月球任务 Artemis I 使用的 SLS 火箭，计划于明年进行首次无人飞行任务，以测试 SLS 火箭和猎户座飞船的综合性能。

虽然首次任务还未成行，但 NASA 已经开始为第二次（Artemis II）、第三次（Artemis III）月球任务组装核心级部分，包括两个巨大的推进剂箱，四个 RS-25 发动机，以及数公里长的航空电子系统和飞行计算机电缆。

其中，Artemis II（首次载人任务）的主要核心结构都已建成，并正在配备电子设备、馈线、推进系统和其他部件。技术人员目前正在对前裙和推进剂箱部分的航空电子设备进行布线和功能测试，发动机部分正在进行生产组装。

与此同时，工程师们正通过搅拌摩擦焊接的工艺，焊接 Artemis III 任务的核心级结构，而这次任务会将宇航员送上月球表面。核心级上的每个结构都有环，这些环将部件连接起来以便于最终组装。要想组装重达 550 万磅 (249 万公斤)的 SLS 火箭，需要特殊的工具，也需要 NASA 和核心级主承包商波音公司的共同努力。

在 NASA 第二次、第三次月球任务硬件制造方面取得进展之际，首次任务使用的 SLS 火箭的第一个核心级正在密西西比州圣路易斯湾的 NASA 斯坦尼斯航天中心接受 “初试”(Green Run)。SLS 是唯一可以在一次任务中将猎户座飞船、宇航员和补给送上月球的火箭。

“阿尔忒弥斯”计划在 NASA 太空探索中至关重要，但它只是美国更庞大的月球、火星探测计划的一部分。在探索月球过程中获得的经验，将使人类实现下一次巨大飞跃成为可能，即将人类送上火星。