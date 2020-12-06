《和平精英》极寒模式 3.0 全面来袭：你可以捡枪，但不能抢我的秋裤

IT之家12月6日消息 近期，和平精英官方带来了极寒模式 3.0 的爆料，极寒天气即将来袭！在未来一段时间内，经典模式雪地地图将会受到极寒天气的间歇性困扰！

在极寒模式中，极光城堡、冰雕、冰滑梯这些都有！还有关于新版本的小彩蛋，等着细心的特种兵发现哦！

冰湖镇—极寒模式的游乐园

冰湖镇内的冰雕滑梯，整个滑梯晶莹剔透，摸上去寒冷刺骨。

在冰湖镇，还发现了一群栩栩如生的 “冰雕人”，既能拍照打卡，又能当做掩体，但要注意这些冰雕人是可破坏的，只能提供短暂的保护。

极光美景—神秘 “北极光”上线

极光堡内的四根柱子中还有极光隐约可见。

IT之家获悉，当靠近柱子时点击召唤极光，极光就会完全显现，直入天空，在夜晚的天空形成一片极光美景，笼罩在城堡上方，美景虽好，但危险仍在，温馨提示：特种兵们还是要小心。

另外，当离开城堡区域以后，天气就会再次变成阴寒的天气状态，特种兵们可千万不能错过欣赏美景的时刻呀！

抵御严寒—极光堡取暖 “BUFF”

每当极寒天气来临，特种兵们总是为取暖而发愁，去年的取暖工具——煤油炉、暖宝宝、柴火棍依旧上线！

为了让特种兵们能更好地度过严寒，现在待在极光堡内，也能有取暖 “BUFF”，不过想要来堡内取暖的人可不止你一个，特种兵们要时刻留意周围的动静！