3390 元 / 5688 元，微软商城认证翻新 Surface Go 2/Laptop 3 上新

IT之家12月6日消息 微软中国官方商城周年庆大促开启，Surface Pro 7、Surface Laptop 3、Surface Pro X等低至8.2折、最高省2099元，认证翻新Surface系列低至5折、最高省10170元，此外，认证翻新Surface Go 2、Surface Laptop 3全新上架，分别报价3390元/5688元起，点此前往。

活动时间与内容：

• 12月1日 - 13日，新客户登录微软官方商城得总价值1500元优惠券；

• 12月7日 - 12日，微软Surface Pro 7、Surface Laptop 3、Surface Pro X等新品低至8.3折，最高立省2099元；

微软Surface Pro 7系列低至8.4折，最高立省1900元：点此购买；

微软Surface Laptop 3系列低至8.5折，最高立省1909元：点此购买；

微软Surface Pro X系列低至8.5折，最高立省2099元：点此购买；

此外，微软新品Surface Laptop Go和全新Surface Pro X也已在官方商城上架：



Surface Laptop Go系列全新上架，售价4388元起：点此购买；

全新Surface Pro X系列上架，售价12188元起：点此购买；

• 12月7日 - 12日，微软官方认证翻新Surface系列低至5折，具体优惠信息见下（红色加粗标志为“低过双11”大促爆款机型、蓝色加粗标志为全新上架机型）：

• 微软认证翻新 Surface Go 2（全新上架）：点此购买

Surface Go 2（奔腾 4425Y/8GB/128GB/WiFi），官翻价3390元；

• 微软认证翻新 Surface Laptop 3（全新上架）：点此购买

Surface Laptop 3（酷睿 i5/8GB/128GB/Alcantara 键盘/13.5英寸/亮铂金）， 官翻价5688元；



Surface Laptop 3（酷睿 i5/8GB/256GB/Alcantara 键盘/13.5英寸/砂岩金），官翻价6788元；

• 微软认证翻新 Surface Laptop（低至6折）：点此购买

Surface Laptop（酷睿 m3/4GB/128GB/亮铂金），官翻价2669元；



Surface Laptop（酷睿 i5/4GB/128GB/亮铂金），官翻价2975元； Surface Laptop（酷睿 i5/8GB/256GB/全色系），官翻价3971元；

Surface Laptop（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金）， 官翻价4788元；

Surface Laptop（酷睿 i7/16GB/512GB/深酒红/灰钴蓝）， 官翻价6188元；

Surface Laptop（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），官翻价7588元；



• 微软认证翻新 Surface Pro 4 中文版（低至5折）：点此购买

Surface Pro 4（酷睿 i5/4GB/128GB/银色/无键盘含笔），官翻价3029元；

Surface Pro 4（酷睿 i5/8GB/256GB/银色/无键盘含笔），官翻价3671元；

Surface Pro 4（酷睿 i7/8GB/256GB/银色/无键盘含笔），官翻价4415元；

Surface Pro 4（酷睿 i7/16GB/1TB/银色/无键盘含笔），官翻价5490元；

• 微软认证翻新 Surface Pro （第五代）（低至6折）：点此购买

Surface Pro （第五代）（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金），官翻价4788元；

Surface Pro （第五代）（酷睿 i7/16GB/512GB/亮铂金），官翻价7179元；

Surface Pro （第五代）（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），官翻价7599元；

• 微软认证翻新 Surface Pro X（低至8.4折）：点此购买

Surface Pro X（Microsoft SQ 1/8GB/128GB/典雅黑）， 官翻价5778元；



Surface Pro X（Microsoft SQ 1/8GB/256GB/典雅黑）， 官翻价7218元；

Surface Pro X（Microsoft SQ 1/16GB/256GB/典雅黑）， 官翻价8388元；

Surface Pro X（Microsoft SQ 1/16GB/512GB/典雅黑），官翻价9988元；



• 微软认证翻新 Surface Pro 7（低至8.2折）：点此购买

Surface Pro 7（酷睿 i3/4GB/128GB/亮铂金）， 官翻价4188元；



Surface Pro 7（酷睿 i5/8GB/128GB/典雅黑）， 官翻价5020元；

Surface Pro 7（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑）， 官翻价6288元；

Surface Pro 7（酷睿 i5/16GB/256GB/亮铂金）， 官翻价7688元；

Surface Pro 7（酷睿 i7/16GB/256GB/亮铂金/典雅黑）， 官翻价8492元；

Surface Pro 7（酷睿 i7/16GB/512GB/亮铂金/典雅黑）， 官翻价10766元；

Surface Pro 7（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），官翻价12908元；

• 微软认证翻新Surface Laptop 2（低至6折）：点此购买

Surface Laptop 2（酷睿 i5/8GB/128GB/亮铂金），官翻价4799元；

Surface Laptop 2（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金/灰钴蓝/典雅黑/深酒红/灰粉金），官翻价5466元；

Surface Laptop 2（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金/灰钴蓝/典雅黑/深酒红）， 官翻价6788元；

Surface Laptop 2（酷睿 i7/16GB/512GB/典雅黑/灰钴蓝/亮铂金）， 官翻价8618元；

Surface Laptop 2（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），官翻价10553元；



• 微软认证翻新 Surface Pro 6（低至6折）：点此购买（预装Office 家庭和学生版 2019）

Surface Pro 6（酷睿 i5/8GB/128GB/亮铂金），官翻价4159元；

Surface Pro 6（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑），官翻价4965元；

Surface Pro 6（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑）， 官翻价6066元；

Surface Pro 6（酷睿 i7/16GB/512GB/亮铂金/典雅黑）， 官翻价7596元；

Surface Pro 6（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），官翻价9126元；

• 微软认证翻新 Surface Book 2（低至5折）：点此购买

Surface Book 2（酷睿 i5/8GB/256GB/13.5英寸），官翻价5642元；



Surface Book 2（8代酷睿 i7/8GB/256GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价7512元；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/512GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价9288元；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/1TB/GTX 1050 2GB/13.5英寸）， 官翻价10188元；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/256GB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价9063元；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/512GB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价10702元；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/1TB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价12066元；

• 微软认证翻新 Surface Go（低至7.1折）：点此购买

Surface Go（4415Y/4GB/64GB/WiFi）， 官翻价1988元；

Surface Go（4415Y/8GB/128GB/WiFi）， 官翻价2408元；

Surface Go（4415Y/8GB/128GB/带 LTE 增强版），官翻价3010元；

• 微软认证翻新 Surface Studio（低至7.2折）：点此购买

Surface Studio（酷睿 i5/8GB/1TB/2GB 独立显卡/亮铂金），官翻价15070元；

Surface Studio（酷睿 i7/16GB/1TB/2GB 独立显卡/亮铂金），官翻价17463元；



Surface Studio（酷睿 i7/32GB/2TB/4GB 独立显卡/亮铂金），官翻价20873元.

IT之家特别提醒大家的是，官方认证翻新机同样支持原厂部件的品质保证，同样享受两年质保和退换货政策。

附、认证翻新Surface Go、Surface Pro、Surface Laptop、Surface Book系列机型具体价格信息对比（红色加粗标志为“低过双11”大促爆款机型、蓝色加粗标志为全新上架机型）：