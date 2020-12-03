微软 Surface Laptop 4 搭载定制版 AMD 处理器，GPU 频率高达 1.95GHz

IT之家 12 月 3 日消息 去年 10 月，微软发布了 Surface Laptop 3 笔记本，15 英寸版本搭载了定制的 AMD 的处理器。微软定制的 R7 3780U 相比公版的 R7 3700U TDP 没变，核显的规格从 Vega 10 升级为 Vega 11。

现在，Geekbench 上泄露的信息显示， Surface Laptop 4 也将搭载定制的 AMD “Renoir”处理器，GPU 有所增强。

Surface Laptop 4 搭载了代号为 “Renoir”的 Zen 2 架构移动 CPU，GPU 仍为 8 组 CU，但是频率达到了 1.95GHz。相比之下，“Renoir”型号中的 R7 4800U 的 GPU 频率为 1.75GHz。

CPU 方面，Surface Laptop 4 搭载的这款 CPU 是 8 核 16 线程，主频 2GHz，睿频 4GHz。作为对比，R7 4800U 为 8 核 16 线程，1.8-4.2GHz。

可能是由于开发周期的原因，Surface Laptop 4 很遗憾没能赶上Zen 3 架构的移动处理器。AMD 公司已经宣布，其首席执行官苏姿丰博士将在 2021 年 CES 活动上发表主题演讲。主题演讲将于 1 月 12 日举行，持续一个小时。

IT之家了解到，Surface Pro 8 和 Surface Laptop 4 将于明年发布，外观没有变化，感兴趣的小伙伴可以关注一下。