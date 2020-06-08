科普：为何手机没网也能扫码付款

IT之家 6 月 8 日消息 随着移动支付的普及，通过支付宝、微信等软件的付款码支付对于绝大多数人来说已经习以为常了。但有时候我们在手机网络不好，甚至断网的情况下依然可以成功通过出示付款码完成支付，你知道其中的原因吗？今天，联想中国对这一原理进行了科普。

对于微信和支付宝这类的移动支付平台，实际上为每一位用户都配备了一个专门的身份识别标志，名字叫种子数据，就好像我们现实生活中的身份证一样，有且独一无二。如果手机没有网络的情况下打开付款码付款时，可以生成一个离线码，这个离线码就可以帮助我们完成支付过程，因此也可以称之为离线付款。

离线码是怎么生成的？当手机没有网络时，微信、支付宝等支付软件上的识别系统会根据设定好的算法、种子数据和时间等等因素来生成一个二维码，这个二维码就是用于离线付款，它就是离线码。当商户在进行扫描付款码的时候，扫描设备比如扫码枪就会通过相关的算法来验证这个离线码。如果验证这个离线码来自于消费者的手机，那么就可以确认并且立即完成相关的支付环节。

IT之家了解到，离线码会根据用户的身份进行识别，况且是一次性的，每 60 秒就会更新一次，因此离线码也具备很大的安全性，而且现在很多智能手表也依靠类似的原理，使用户在不带手机的情况下，通过手表出示付款码。