比亚迪：芯片短缺在行业确有存在，但公司可充分自给，甚至还有余量外供

IT之家12月7日消息 据科创板日报，因芯片供给紧张致南北大众停产的消息迅速发酵，比亚迪方面先对 “芯片短缺导致部分车企停摆”传闻回应表示，公司在新能源电池、芯片等方面有一整套产业链，不仅可以充分自给，还有余量外供。

此外，界面调查了国内超过 20 家国内汽车整车制造商和 Tire1，近八成车企明确表示 “芯片短缺尚未对公司生产造成影响”，但仍有部分企业表现出了对情况进一步恶化的担忧。

比亚迪方面还表示，目前网上提到的半导体相关产品在汽车行业短缺的现象确实存在，但比亚迪半导体现在也在积极推进市场化。

IT之家曾报道，发展新能源汽车产业已上升为国家战略，10 月 9 日国常会通过了《新能源汽车产业发展规划》，明确要坚持纯电驱动战略取向。

实际上，在三电领域中，比亚迪是国内进行全产业链布局的企业，不仅做电池，也做电驱动、电控系统及芯片等，甚至也有难度较高的 IGBT 的设计和制造。在国内市场中，比亚迪分别享有国内电池第二、电机电控第一、BMS 第一、IGBT 第二的市场份额排布。

值得一提的是，2019 年排名前十的动力电池企业中，中国占据五席，占比 45.1%，进入 TOP10 分别有宁德时代、比亚迪、AESC（被远景收购）、国轩、力神。此外，往往排在全球动力电池榜首位置的那家厂商，不是比亚迪，就是宁德时代。