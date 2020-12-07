雷军荣膺 “三十周年杰出企业家”，本人发文致谢：小米将坚持做 “价格厚道”的产品

IT之家 12 月 7 日消息 上周曾报道，在 12 月 3 日举办的第十届香港国际金融论坛暨中国证券金紫荆奖颁奖典礼上，小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军获得了 “资本市场三十周年杰出企业家”称号。

而今日，雷军在他的个人公众号上发文致辞，表示感谢，并且强调，“未来，小米将继续以做出 “感动人心、价格厚道”的产品为己任，实现‘让全球每个人都能享受科技带来的美好生活’的承诺”。

此外，雷军表示，2020 年是中国资本市场三十而立之年，也是小米集团创立的第十个年头；小米创立至今，见证并积极参与了两地资本市场的开拓与创新；小米将继续致力于建设全球化的开放商业生态模式。

IT之家了解到，小米集团在 2018 年成为了首家以 “同股不同权”模式在港上市的新经济企业。

▲ 第十届中国证劵金紫荆奖，图源于雷军

以下为雷军全文：