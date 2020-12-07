双 12 高性价比大屏轻薄本推荐：10 代酷睿 i3 加持，联想 IdeaPad 15s 2020 款仅 3599 元

IT之家12月7日消息 由于在线教育和远程办公的需求大增，轻薄型笔记本成为了大家今年双 12 购物节关注的重点。今天介绍的联想 IdeaPad 15s 2020 款拥有 15.6 英寸的大屏，搭载了英特尔 10 代酷睿 i3 处理器，还有 8GB 内存和 512GB 大容量 SSD，售价仅为 3599 元，无论是用于家庭娱乐还是教育办公，都是高性价比之佳品。

【外观设计】

在机身设计方面，联想 IdeaPad 15s 2020 款的 AC 两面采用了金属拉丝工艺，兼备科技感和艺术美感。

作为一款 15.6 英寸的笔记本，联想 IdeaPad 15s 2020 款的厚度约为 19.9mm，重量约 1.7kg，轻薄便携，可以装进一般的双肩背包中。

不管是用来学习还是办公，大屏带来的体验更好，效率也更高。联想 IdeaPad 15s 2020 款 搭载了 15.6 英寸大屏，分辨率为 1080p，左右边框仅有 7.5mm，视野更广。值得一提的是，这款笔记本的摄像头配备了物理防窥板，保护隐私，使用更加安心。

相比 13 和 14 英寸的小屏笔记本，联想 IdeaPad 15s 2020 款还有数字小键盘这一优势，更加适合经常输入数字的用户。

接口方面，联想 IdeaPad 15s 2020 款搭载了三个 USB-A 接口，可满足外设连接的需求，HDMI 接口可用于连接显示器、投影仪等设备，标准 SD 卡读卡器更是方便了相机用户导入素材。

【配置参数】

联想 IdeaPad 15s 2020 款采用了英特尔 10 代酷睿处理器，性能足以支撑线上学习和办公需求。

IT之家了解到，参数方面，英特尔 10 代酷睿 i3-10110U，双核四线程，主频 2.1GHz，睿频高达 4.1GHz，TDP 为 15W。另外，联想 IdeaPad 15s 2020 款还有 8GB 的内存，双通道设计更加有利于核显的性能释放，有大内存需要的用户还可拆换内存，最高可扩展至 20GB。笔记本配备了 512GB 的大容量 SSD，同样是可以拆换的，有大容量存储需要的用户还可以安装 2.5 英寸的 HDD，双硬盘加持下存储数据更加方便。

性能调教方面，联想 IdeaPad 15s 2020 款支持 Fn+Q 性能调节，可选续航更长的节能模式、AI 调节的智能模式和满速运行的野兽模式，用户可以根据不同的使用需求随时切换。

【购买建议】

作为一款 3000 元档的高性价比笔记本，联想 IdeaPad 15s 2020 款拥有高清大屏、强力 10 代 i3 处理器以及 512GB 大容量 SSD 等优点，同时机身轻薄、做工设计优良，还有一般轻薄本没有的连接性和扩展性。因此，不管你是一名高校学生还是上班族，这款笔记本都能满足你的基本需求。

在双 12 期间，联想 IdeaPad 15s 2020 款的售价仅为 3599 元，除了联想 IdeaPad 15s 2020 款，联想还推出了 IdeaPad 14s 2020 款，目前这款产品售价 3299元，感兴趣的小伙伴可以关注一下。

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